Лидер республиканцев в Сенате: США должны сплотить весь мир для защиты Украины

Митч Макконнелл резко раскритиковал заявления, сделанные президентом Джо Байденом по поводу ситуации вокруг Украины, передает Русская служба «Голоса Америки».

Администрация Джо Байдена должна сделать все возможное для того, чтобы объединить всех союзников и партнеров Соединенных Штатов для защиты Украины от российской агрессии. С таким заявлением в четверг выступил Митч Макконнелл, глава республиканского меньшинства в Сенате.

Выступая сегодня перед сенаторами, Макконнелл обрушился с критикой на президента Джо Байдена из-за заявлений по поводу российско-украинского конфликта, сделанных главой государства во время вчерашней пресс-конференции.

Напомнив о нескольких крупных провалах, допущенных администрацией Байдена во внешней политике, включая «катастрофический и фатальный» вывод войск из Афганистана и «зеленый свет», который, по словам Макконнелла, был дан Владимиру Путину на открытие «Северного потока – 2», глава республиканцев в Сенате подчеркнул, что в данный момент, «пока мы тут с вами говорим, Путин сосредоточил более 100 000 российских военнослужащих вдоль границы с Украиной».

«Если эти силы перейдут на территорию Украины… это будет означать серьезную эскалацию продолжающейся оккупации», – подчеркнул Макконнелл.

Лидер республиканцев в Сенате раскритиковал вчерашние заявления Джо Байдена по поводу Украины, сделанные президентом во время пресс-конференции. По словам Макконнелла, Байден «заявил о своем безволии и слабости именно в тот момент, когда наши союзники меньше всего могут себе это позволить».

«Похоже, наш президент заявил — я молюсь, что это было сделано им непреднамеренно — что он ожидает от Путина эскалации в Украине, и в любом случае Путин может делать все, что хочет… Почему наш президент рассуждает как пассивный сторонний наблюдатель? Он не эксперт. Он не психоаналитик Путина. Он – президент Соединенных Штатов!» – подчеркнул Макконнелл.

Он также раскритиковал слова Байдена о том, что реакция со стороны США и союзников на возможную агрессию будут зависеть от масштабов российского вторжения в Украину. Президент должен был, по словам Макконнелла, предупредить Кремль о неприкосновенности украинского суверенитета и о том, что цена эскалации будет разрушительной, а также заверить партнеров в Киеве и союзников на восточном фланге НАТО в несомненной поддержке со стороны США.

Несмотря на то, что сразу после пресс-конференции Белый дом выступил с заявлением, уточнив слова президента, «значительный ущерб уже был нанесен», сказал лидер республиканцев, добавив, что еще не поздно исправить положение.

«Президент Байден должен поправить свои высказывания. Ему нужно четко заявить о решимости Америки и четко продемонстрировать американское лидерство… Он должен сплотить союзников и партнеров по всему миру, чтобы защитить Украину и международную систему правопорядка, которой угрожает Путин», – сказал Макконнелл, напомнив о необходимости увеличения поставок оборонительного вооружения в Украину, назначения посла США в Киеве и отправки американских военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

«Какой бы курс ни выбрали другие страны, мы не можем позволить Москве недооценивать нашу решимость применить серьезные, сокрушительные меры в ответ на любого рода вторжение в Украину. Наши друзья и репутация Америки не заслуживают чего-то меньшего», – заявил Макконнелл.