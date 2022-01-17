Главный санитарный врач США предупредил о «трудных неделях» борьбы с «омикроном»

По словам Вивека Мурти, всплеск заболеваемости вызвал огромную нагрузку на больницы в некоторых штатах, передает Кен Бредемайер из VOA.

Главный санитарный врач США Вивек Мурти предупредил в воскресенье, что США ждут «несколько трудных недель» в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».



«Число заболевших велико, больницы с трудом справляются», – заявил он, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС.



При этом он выразил оптимизм, заявив: «Мы пройдем через это. Мы сделаем все возможное для тестирования».



По его словам, наборы для тестирования скоро будут доступны для американцев, желающих их получить.



Он назвал «очень разочаровывающим» недавнее решение Верховного суда, заблокировавшего указ президента Джо Байдена, согласно которому 84 миллиона работников крупных предприятий должны вакцинироваться или проходить частое тестирование. При этом суд оставил в силе указ о вакцинации 17 миллионов работников здравоохранения.



Мурти заявил, что администрация Байдена «поощряет компании» требовать от своих работников пройти вакцинацию. Решение Верховного суда не препятствует отдельным компаниям вводить такие требования, хотя некоторые губернаторы-республиканцы пытаются не допустить вступления в силу таких требований в своих штатах.



«Один из уроков, которые мы усвоили в отношении вакцин, состоит в том, что они работают», – заявил Мурти, признав, что даже те, кто прошел полную вакцинацию и получил бустерную дозу, могут заразиться штаммом «омикрон» с вероятностью 20 процентов.



В настоящее время в США регистрируется около 800 тысяч новых случаев коронавируса в день и почти 2 тысячи летальных исходов, хотя есть первые признаки, что заболеваемость достигла пика в некоторых регионах страны и пошла на спад.



Тем не менее, по словам Мерти, число новых случаев вызвало большую нагрузку на больницы в некоторых штатах. На днях Байден направил военных медиков в шесть штатов для оказания помощи медработникам в больницах.