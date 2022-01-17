Около 130 тысяч школьников Лос-Анджелеса не вернулись в классы после зимних каникул

У трети учащихся школьного округа Лос-Анджелеса – положительный тест на коронавирус, передает Русская служба «Голоса Америки».

Около трети школьников Лос-Анджелеса, школьная система которого является второй по величине в США, не вернулись в классы после каникул, сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, речь идет примерно о 130 тысячах учащихся. Все школы на данный момент остаются открытыми для очного обучения, однако их администрациям приходится переукомплектовывать классы в связи с уходом на больничный или в карантин ряда учителей.

Отсутствие учеников в половине случаев связано с положительным результатом теста на коронавирус. Информация об этом была загружена в базу данных местной системы здравоохранения. Данные о причинах отсутствия остальных школьников неизвестны: речь может идти о наличии у них симптомов коронавируса, положительном тесте, контакте с заболевшими, либо желании обучаться дома из-за всплеска нового штамма COVID-19.

Представители школьной системы Лос-Анджелеса сообщили, что на прошлой неделе, когда вновь начались занятия после зимних каникул, у 17% студентов и 15% школьных работников в ходе тестирования был выявлен коронавирус. В минувший четверг у 15,6% студентов и 13,3% школьных работников тест на COVID также оказался положительным. Статистика свидетельствует, что уровень заболеваемости коронавирусом, фиксируемый тестами, примерно в 10 раз выше, чем до зимних каникул.

В Лос-Анджелесе действует крупнейшая в стране школьная программа тестирования на коронавирус: еженедельно проводится более 500 тысяч обязательных тестов для всех учащихся и школьных работников.

При этом, несмотря на всплеск новых случаев, меньшее число учащихся, контактировавших с инфицированным человеком, будут отправлены домой в карантин. Это является следствием новой политики, позволяющей продолжать учебу, если контакт с зараженным человеком произошел в школе, и школьным работникам известно, что оба учащихся в момент контакта были в масках.

По данным чиновников, если учащийся «Икс» придет в класс, будучи зараженным коронавирусом, все его одноклассники и учителя будут уведомлены о контакте. Однако никто, кроме заболевшего ученика, не будет автоматически посажен в карантин, если у них не возникнут симптомы. Все потенциально затронутые лица должны будут сдать тест на коронавирус «в течение трех-пяти дней» с момента последнего контакта.