Будут ли продлены выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, для семей с низкими доходами и откуда ждать помощи?

В прошлом году администрация Байдена предоставила малообеспеченным семьям чеки на сумму до $300 на ребенка в месяц, что очень помогало тем семьям. Срок действия налоговой льготы на детей истек 31 декабря, в итоге семьям с низким доходом приходится нелегко сводить концы с концами.

В начале 2022 года на брифинге EMS спикеры Лори Джонс, генеральный директор Philabundance; Клэр Зиппел, старший аналитик-исследователь в группе тенденций доходов и бедности в Центре бюджетных и политических приоритетов и Мишель Даллафиор, старший вице-президентом по бюджету и налогам в First Focus обсудили влияние детских налоговых льгот на семьи с низкими доходами, что означает отмена временной поддержки, ресурсы, пытающиеся восполнить пробелы и др.

Выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, были введены в 1997 году, сообщила Клэр Зиппел, но в 2021 году План спасения Америки значительно увеличил эти выплаты. Также этот План позволил получать эти выплаты ежемесячно vs. стандартная практика – выплата 1 раз в год после подачи налоговой декларации. В настоящее время Конгресс рассматривает возможность продления выплат по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка.

Для семей с низким доходом это чрезвычайно важно, потому что эти деньги уходят на самые основные расходы, такие как еда, одежда, аренда, коммунальные услуги и т.п. Но, как оказывается, не все семьи знают, что они могут получить выплаты на детей.

“Предоставление полной выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка, сокращает детскую бедность, сокращает расовые и этнические различия на всех уровнях бедности,” – сказала Клэр Зиппел.

Лори Джонс, глава организации, находящейся в Филадельфии, и которая борется с голодом, сообщила, что Филадельфия считается самым бедным большим городом в США. Согласно данным департамента сельского хозяйства США, 38 миллионов людей в Америке, в число которых входит 12 миллионов детей, не обеспечены продовольствием. В Филадельфии это означает, что каждый пятый человек сталкивается с голодом. По словам Лори Джонс, пандемия коронавируса только обострила проблему отсутствия продовольствия.

“Голод в цветных сообществах, сообществах черных американцев, латиноамериканцев и коренных американцев выше из-за системной расовой несправедливости,” – заявила Лори Джонс.

Количество детей, сталкивающихся с голодом, за период пандемии увеличилось с 10 до 12 миллионов человек. У голодных детей или тех, кто не питается полноценно, возникают проблемы с развитием и, соответственно, с учебной. У таких детей чаще возникают мысли о самоубийстве.

Лори Джонс подробно рассказала, как ее организация помогает решать проблему с продовольствием и как обеспечивает продуктами и готовой едой нуждающихся в ней семьи.

Мишель Даллафиор возлагает большие надежды на Конгресс и ожидает, что он примет Build Back Better Act, который продлит выплаты по налоговому зачету, выплачиваемому за ребенка. И как она сказала, она и First Focus делают все возможное, чтобы интересы детей были соблюдены по максимуму.

По словам Мишель, семьи с низким доходом очень рассчитывают на продление выплат по налоговому зачету. Если Конгресс не примет закон Build Back Better Act, который обеспечивает финансирование, устанавливает программы и иным образом изменяет положения, касающиеся широкого круга областей, включая образование, труд, уход за детьми, здравоохранение, налоги, иммиграцию и окружающую среду, то уровень бедности резко увеличиться.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com