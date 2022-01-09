США могут запретить экспорт электроники в Россию

В преддверии переговоров между США, их союзниками и Россией американские медиа публикуют – со ссылкой на источники в американской администрации – списки возможных санкций, которые могут быть введены в отношении России в случае российского вторжения в Украину.

Сообщения публикуют, в частности, New York Times, Reuters, AP, Bloomberg и другие издания. В целом перечень возможных санкций совпадает, хотя в деталях сообщения несколько отличаются, поскольку окончательный список возможных санкций еще не утвержден.

По данным New York Times, рассматривается, в частности, такая мера, как запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику. Это может коснуться мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, в том числе произведенных в третьих странах, если они используют американские компоненты или программное обеспечение. При этом газета отмечает, что продолжаются дискуссии о том, как российские граждане воспримут такой запрет: возложат ли они за него ответственность на Путина или же на США и их союзников.

Упоминаются также меры против крупнейших российских финансовых институтов, полагающихся на международные денежные переводы. При этом неясно, идет ли речь об отключении всей российской банковской системы от системы SWIFT.

© Настоящее Время. Все права защищены