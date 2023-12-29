Новые правила на дорогах Калифорнии коснутся всех автовладельцев

В Золотом штате с 1 января 2024 года вступает в силу новый закон, который изменяет общение полицейских с нарушителями на дорогах.

В 2022 году губернатор Гэвин Ньюсом подписал законопроект AB 2773, согласно которому полицейские будут сообщать водителям об их нарушении сразу при остановке, только после этого между блюстителем правопорядка и автовладельцем может быть продолжен диалог.

До вступления закона в силу полицейские пока еще могут останавливать водителей по старому правилу, т.е. спрашивать у них, знают ли они, за какое нарушение их остановили, давая возможность водителям самостоятельно озвучить причины остановки.

Новый закон касается и пешеходов. Единственный случай, когда офицер может не обозначать причину остановки – это необходимость защиты жизни или имущества от непосредственной угрозы.

Авторы закона полагают, что нововведение сможет положить конец растущему раздражению между автолюбителями и стражами правопорядка. А пока полицейские могут тормозить автомобили даже за незначительные нарушения.