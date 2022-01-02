Обращение Семёна Шарецкого к соотечественникам

Обращение Председателя Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва Шарецкого Семёна

Уважаемые соотечественники!

Я обращаюсь к вам, независимо от того, где вы проживаете в настоящее время, – на Родине, в Республике Беларусь, или вынуждены из-за невыносимой там для вас обстановки выехать в другие страны, в связи с усилившейся угрозой потери Республикой Беларусь своего суверенитета.

Как известно, в декабрьские дни 2021 года исполнилось 30 лет со дня прекращения существования Советского Союза, распад которого президент Российской Федерации Владимир Путин называет самой большой трагедией ХХ века и пред-принимает все меры, в том числе и преступные, для его восстановления, хотя бы в усечённом виде, что он, со своим ближайшим окружением, уже продемонстрировал, отторгнув от Грузии и подчинив своему влиянию Южную Осетию и Абхазию, аннексировав Крым и развязав войну на территории Донбаса.

Очередными жертвами этой имперской политики, насколько можно судить по заявлениям самого В. Путина и некоторых других российских политиков, яв-ляется дальнейшее обострение ситуации в Украине и стремление, по выражению главного редактора “Эхо Москвы” Алексея Венедиктова, “заглотнуть Беларусь”. Именно с этой целью, как заявил Венедиктов, и назначен послом в Республику Беларусь Борис Грызлов, являющийся “глазами и ушами В. Путина”.

Борис Грызлов станет в Республике Беларусь, по мнению вице-президента Центра политических технологий Алексея Маркина, не просто представителем России, но и “представителем её государя”.

Так что в это тревожное время нависшей угрозы над Республикой Беларусь стать частью Российской империи является, по крайней мере, странным, что, вместо призыва и конкретных действий по объединению всех патриотических сил для свержения продолжающего существовать в Республике диктаторского режима и сохранения независимости Республики Беларусь, как суверенного европейского государства, ряд политиков, называющих себя лидерами оппозиции, продолжают изолироваться от широких масс оппозиции, а сейчас ещё и заявляют, что их целью в настоящее время является отделение узурпатора власти в Беларуси от В. Путина и , дабы не плодить врагов Беларуси среди россиян, начать переговоры с В. Путиным; хотя не так давно они утверждали, что в Швеции уже готовится площадка для их переговоров с представителями режима в Беларуси.

Все эти заявления о переговорах с представителями то одного диктаторского режима, то другого являются, на первый взгляд, святой наивностью, а по существу – созданием для В. Путина, открыто заявлявшего, что русские, украинцы и беларусы – “это один народ, единое целое”, благоприятной обстановки делать своё зловещее дело по поглощению Беларуси, причём, как предполагают отдельные российские шовинисты, в виде присоединения к России новых шести областей, а также притупление международной бдительности.

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Поэтому, в связи со сказанным, я предлагаю:

– для того, чтобы не плодить среди россиян врагов Беларуси и её народа, в своих заявлениях отделять Россию В. Путина и его единомышленников по взглядам на Беларусь и, кстати, на Украину, являющихся последователями политики деспота Николая I, продолжавшего начатую Екатериной II руссификацию бела-русских, украинских и литовских земель, и палача Михаила Муравьёва, потопившего в крови восстание 1863-1864 годов беларуского и литовского народов, боровшихся за возрождение своего государства – Великого княжества Литовского, от России философа и писателя Александра Ивановича Герцена, публично клеймившего царские власти за совершаемые насилия над народом Беларуси, и таких известных, уже современных политиков, как Лауреат Нобелевской премии Андрей Дмитриевич Сахаров и правозащитник Сергей Адамович Ковалёв.

Во-вторых, вместо заявлений, унижающих достоинство народа Беларуси, что до ваших появлений на политической сцене он якобы находился в какой-то спячке, надо бы внимательно заглянуть в историю Беларуси, являющуюся, по определению автора её первого учебника Вацлава Ластовского, “фундаментом, на котором строится жизнь народа”.

Беларусь дала миру немало известнейших деятелей:

– просветительницу Евфросинию Полоцкую (1110-1173), ставшую первой женщиной своего времени, причисленной к лику святых; и мыслителя-гуманиста, доктора медицинских и вольных наук Франциска Скарину (1490?-1551), осуществившего впервые в истории восточнославянской культуры научное издание Биб-лии, которую считал источником мудрости, теоретической и практической (моральной) философии;

– Сымона Будного (1530-1593), утверждавшего, что “общество должно быть объединено духом учения, а не авторитетом личности”; а также канцлеров Великого княжества Литовского Астафия Воловича (ок. 1520-1587) и Льва Сапеги (1557-1633), предупреждавшего, что “делать зло – значит искать личной гибели”, учёного-юриста Андрея Волона (1530?-1610), главных создателей Статута Великого княжества Литовского, в котором уже прослеживается разделение властей: на зако-нодательную, принадлежавшую сейму, исполнительную, закреплявшуюся за Великим князем, и судебную, представленную в том числе и местными судами;

– Казимира Семеновича (1600?-ок.1651), автора книги “Великое искусство артиллерии”, ставшей на протяжении полутора столетия самой основательной и авторитетной работой в Европе по артиллерии и пиротехнике; и философа Казимира Нарбута (1738-1807), который, в отличие от своего немецкого коллеги Эммануила Канта, автора теории непознаваемости мира (“вещи в себя”), учил, что “только ограниченность наших органов чувств является причиною, что о многочисленных предметах не знаем, что они существуют”;

– геолога-исследователя Игнатия Домейки (1802-1889), именем которого названа горная цепь в Андах, открытый им минерал (домейкит) и один из портовых городов Чили (Пуэтра-Домейка), и многих других.

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С самого начала зарождения беларуской народности, ставшей потом нацией, её лучшие представители всегда боролись за свою свободу и независимость, хотя, в связи, в том числе и географическим положением Беларуси (на перекрёстке путей с Запада на Восток и с Севера на Юг, а также расположения на стыке двух цивилизаций: Восточной и Западной), достичь этого было не просто.

Так, в отличие от известного русского полководца Александра Невского (1220 или 1221- 1263), ходившего на поклон в Золотую Орду, Великий князь Великого княжества Литовского Альгерд (1296-1377) одержал в 1362 году на реке Синие Воды победу над татарами, в результате которой освободил от них и присоединил к своему княжеству Полоцкую и Киевскую земли; а его сыновья Андрей и Дмитрий, со своими дружинами, приняли активное участие в битве на Куликовом поле (1380 г.), о чём пишет и В. Путин в своей статье “О единстве русского и украинского народов”.

А в результате победы 8 сентября 1514 года под Оршей войска Великого княжества Литовского под командованием Константина Острожского (1460?-1530) над войском Московского княжества было на время приостановлено стремление последнего присоединить соседние с ним территории названного княжества.

Говоря о борьбе передовых слоёв беларуского населения за свою свободу и независимость, надо напомнить, что и беларуские крестьяне не мирились с су-ществовавшими в средние века феодальными порядками, о чём свидетельствует Кричевское восстание 1743-1744 годов под руководством Василия Ващилы.

Не с объятьями вошёл беларуский народ и в состав Российской империи в результате трёх разделов Речи Посполитой (1772, 1793 и 1795 гг.), подтверждением чему служит, например, восстание 1863-1864 годов под руководством Кастуся Калиновского (1838-1864), до этого организовавшего издание на беларуском языке газеты “Мужыцкая прауда” и выдвинувшего лозунг, не потерявшей актуальности и в настоящее время: “Не народ для правительства, а правительство для народа”.

В 1880-е годы в Петербурге беларускими студентами была создана организация “Гоман”, разделявшая идеи “Народной воли”; а зимой 1902 года появилась и Беларуская революционная громада, вскоре переименованная в Беларускую социалистическую громаду, выступавшую за свержение царского правительства, унич-тожение капитализма и самоопределение народов.

Во второй половине XIX века увидели свет произведения Винцента Дунина – Марцинкевича (1808-1884), автора знаменитой комедии “Пинская Шляхта” и активного участника восстания 1863-1864 годов Францишка Богущевича (1840-1900), положившие начало современной беларуской литературы; при этом напомним, что Ф. Богушевич завещал нам не забывать своего родного беларуского языка, чтобы не умерли. А в 1906 году, в Вильне, начала выходить на беларуском языке газета “Наша нiва”, сотрудниками которой были ставшие впоследствии Народными поэтами Беларуси Янка Купала (1882-1942) и Якуб Колас (1882-1956), ратовавшие за национально-культурную и территориальную автономию Беларуси; в 1908 году было организовано беларуское книжное издательство “Наша хата”, выпустившее в свет 7 наименований книг общим тиражом 17 тысяч экземляров.

В 1908 году в сборнике “Жалейка” было напечатано стихотворение Я. Купалы “А хто там iдзе?”, о котором песняр беларуского народа говорил: “Мне хотелось крикнуть на весь мир о том, как тяжело страдает народ, угнетённый царём и капиталистами”.

А разве в эти ответственные дни перед дальнейшей судьбой нашей Родины можно забывать провозглашение в 1918 году Беларуской народной Республики (БНР), руководители которой заявили, что Беларусь в границах расселения и численного превосходства беларуского народа объявляется Народной Республикой и подтвердили право национальных меньшинств Беларуси, на национально-персо-нальную автономию. А 25 марта 1918 года была принята Третья Уставная Грамота, в которой сказано: “Ныне мы, Рада Беларуской Народной Республики, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной независимости, которое силою накинули российские цари на нашу свободную и независимую страну.

Отныне Беларуская Народная Республика объявляется Независимой и свободной Державой. Сами народы Беларуси, в лице своего Учредительного Собрания, решат о будущих связях Беларуси”. И заканчивалась названная Грамота выражением надежды, что “любяшие свободу народы, помогут Беларускому народу в полной мере осушествить его государственно-политические идеалы”.

Нельзя забывать и об образовании в 1989 году Беларуского Народного Фронта, возглавляемого Зеноном Станиславовичем Позняком, и проделанную руководством этого Фронта работу по разоблачению преступлений существовавшего на протяжении десятилетий советско-коммунистического режима.; а также усилия по становлению независимости Республики Беларусь, предпринимаемые Верховным Советом 12-го созыва, возглавляемого Станиславом Станиславовичем Шушкевичем, подписавшим 8 сентября 1991 года, вместе с Председателем Совета Министров Беларуси Вячеславом Францевичем Кебичем, Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и создания Союза Независимых государств (СНГ), и Мечеславом Ивановичем Грибом, подписавшим в в 1994 году Конституцию независимой Республики Беларусь.

Да не надо забывать и о том, что многие депутаты Верховного Совета Республики Беларусь 13-го созыва, в пределах их возможности, уже при монополи-зированных тогдашним президентом до их избрания средствах массовой информации, сделали многое для разоблачения устанавливаемого в республике президентом и его ближайшим окружением диктаторского режима; в частности, мной были опубликованы в газете “Народная воля” две статьи (в сентябре и ноябре), в которых я пытался разъяснить народу, к чему приведёт его поддержка предлагаемой А. Лукашенко в ноябре 1996 года на референдум новой Конституции.

Поэтому все эти самовосхваления ряда нынешних оппозиционеров и их заявления о пробуждении беларусов только с появлением их на политической сцене является игнорированием борьбы многих поколений за свободу и независимось Беларуси и оскорблением памяти тысяч погибших в этой борьбе.

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Уважаемые соотечественники, где бы вы ни проживали!

Я ещё и ещё раз обращаюсь к вам: в это ответственное время перед дальнейшей судьбой Республики Беларусь забыть о различии каких бы то ни было ваших взглядов со взглядами других и объединиться в борьбе с продолжающим узурпировать власть в Беларуси диктаторским режимом в отстаивании независи-мости Республики Беларусь, как суверенного европейского государства.

Вместе с тем я обращаюсь к правительствам демократических стран – предпринять необходимые действенные меры по оказанию помощи нашей борьбе, дабы с Республикой Беларусь не повторилось то, что уже произошло с частью Грузии, украинскими Крымом и Донбасом. Ведь, как свидетельствуют мюнхенская (1938 г.) уступка режиму Гитлера и потворствование претензиям Сталина и его окружения по расширению территории СССР и его влиянию в мире, диктаторские режимы, к которым, безусловно, относится и созданный В. Путиным режим в Российской Федерации, в этом плане ненасытны!