Путин предупредил Байдена о возможности «полного разрыва» отношений с США

Это предостережение прозвучало по итогам телефонного разговора двух президентов, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент России Владимир Путин предостерег своего американского коллегу Джо Байдена, что планируемые США и странами НАТО масштабные санкции против России могут привести к «полному разрыву» отношений между Россией и США.

Об этом было заявлено в Кремле по итогам состоявшегося в четверг телефонного разговора Путин и Байдена, который был посвящен напряженности вокруг Украны.

В заявлении, распространенном по итогам 50-минутной беседы, Кремль отметил, что «с российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины».

«В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений», подчеркивается в заявлении Кремля.

Вместе с тем в российском заявлении отмечается, что в ходе беседы Байден подчеркнул, что «у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения».

В заявлении Белого дома по итогам переговоров о подобном обещании не упоминается.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что «президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной».

«Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ, если Россия продолжит вторжение в Украину», – указала Псаки.

Президент Байден подтвердил, что существенный прогресс «может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации», сказала пресс-секретарь Белого дома.

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе телебрифинга для прессы назвал тон состоявшегося телефонного разговора президентов «серьезным и предметным».

По его словам, в ходе беседы два лидера изложили обозначенные ранее позиции.

Помощник российского президента Юрий Ушаков в ходе аналогичного брифинга сказал, что разговор президентов вышел «серьезным».

Ни та, ни другая сторона не заявили о каком-либо прогрессе.

Ушаков не раскрыл контретных планов России в отношении Украниы, но сделал завуалированную ссылку на Карибский кризис, когда США пригрозили военными действиями в ответ на размещение советских ракет на Кубе.

«Наш президент особо подчеркивал, что мы в данной ситуации – достаточно сложной – будем вести себя так, как вели бы США, если бы наступательные вооружения были размещены около американских границ», – сказал помощник Путина.

Два лидера побеседовали по телефону уже второй раз за месяц: в начале декабря они обсуждали ситуацию на российской стороне границы с Украиной, где, согласно оценкам разведки на основании спутниковых снимков, на тот момент находилось около 70000 российских военнослужащих.

Аналитики американской разведки прогнозируют, что Путин планирует стянуть в этот район до 175000 военнослужащих.