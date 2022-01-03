Джорджия задействует Национальную гвардию для оказания помощи больницам

Во вторник в штате зафиксировали максимальный суточный показатель заболеваемости COVID-19, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Власти Джорджии планируют направить военнослужащих Национальной гвардии в больницы и пункты тестирования на COVID-19 после того, как в штате зафиксировали суточный рекорд заболеваемости.

Губернатор Брайан Кемп объявил, что планируется задействовать 2500 военнослужащих, 196 из которых приступят к выполнению обязанностей уже 3 января.

Около 100 из них будут отправлены в больницы, а 96 будут помогать Департаменту здравоохранения Джорджии в пунктах тестирования.

По словам Кемпа, в ближайшие дни Департамент здравоохранения раздаст задания остальным военнослужащим, проанализировав, какие объекты больше всего нуждаются в помощи.

Во вторник в Джорджии было зарегистрировано 13 670 новых подтвержденных и вероятных случаев заражения COVID-19, что является максимальным суточным показателем.

Предыдущий рекорд в 10 165 случаев был зафиксирован 8 января.