Полицию Сакраменто впервые будет представлять женщина

У Кэти Лестер 27-летний опыт работы в полицейском управлении Сакраменто и в настоящее время она служит заместителем начальника отдела по основной работе. К своей новой роли она приступит после выхода на пенсию действующего шефа Дэниела Хана в конце года, таки, образом, она станет 46-м начальником полиции Сакраменто и первой женщиной, занявшей эту должность, указывается в официальном объявлении.

Среди достижений Кэти Лестер отмечается, что она научилась свободно говорить по-русски в Defense Language Institute в Монтерее, где научилась свободно говорить по-русски, позже служила военным переводчиком, военным врачом и заведующей стрельбищем. Она также она имеет степень бакалавра государственного университета Сакраменто в области управления и международных отношений и степень магистра государственного университета Миссисипи в области геологии.

До прихода в полицейское управление Сакраменто Лестер служила в армии.