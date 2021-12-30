Более миллиона американцев умерли от передозировки опиоидами

Согласно исследованию, опубликованному в четверг Национальным центром статистики здравоохранения (National Center for Health Statistics), с 1999 по 2020 годы в США 932 364 человека умерли от передозировки. Еще 100 000 смертей от наркотиков ожидается 2021 году.

Впервые смертность из-за передозировки наркотиков впервые превысила миллион случаев с момента сбора данных по этой проблем CDC.

Также, согласно исследованию, смертность от наркотиков быстрее всего растет среди людей молодого и среднего возраста, борющихся с зависимостью.