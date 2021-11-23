Как не стать жертвой мошенников в период праздников, советы от полицейских

В связи с приближающимся праздничным сезоном департаменты полиции по всей стране публикуют информацию о том, как избежать мошенничества.

Дело в том, что праздники – это не только время для отдыха и веселья, это также время активности мошенников, поэтому полиция опубликовала некоторые «красные флаги», на которые следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенничества:

– Если вам звонит незнакомый человек, который просит денег, но сама ситуация не имеет смысла, то вы можете стать жертвой мошенничества. Положите трубку, позвоните кому-нибудь, кому доверяете, и спросите его мнение или совет.

– Мошенники могут знать некоторую информацию о вас, например, имя, адрес и дату рождения или возраст. Большая часть нашей информации является общедоступной. С учетом сказанного, не давайте никому дополнительной информации, пока не подтвердите, с кем вы разговариваете и почему они вам позвонили.

– Мошенники будут пытаться заставить вас заплатить им как можно скорее, чтобы вы не задавали слишком много вопросов, которые потенциально могли бы раскрыть их злонамеренные намерения. Если вас вынуждают заплатить какую-либо сумму, положите трубку и сообщите о происшествии в полицию.

– Будьте предельно осторожны, когда вас просят заплатить за что-либо подарочными картами или наличными. Подумайте/спросите себя, как часто вы платите за что-либо по телефону, используя подарочные карты или криптовалюту (биткойны)? Когда вам когда-нибудь приходилось отправлять наличные по почте или получать наличные у вас дома? Зачем отправлять банковский перевод человеку, а не бизнесу?

Если у вас есть подозрение о мошенничестве, свяжитесь с полицией прежде, чем вы переведете деньги. Предупредите своих пожилых родственников и знакомых, т.к. они наиболее уязвимы перед мошенниками. В случае с вопросами с карточкой, оплатой и т.п., звоните в свой банк, предварительно положив трубку, не продолжайте разговоров с неизвестными людьми. Будьте бдительны!