Налогоплательщиков обязали указывать доход от продажи наркотиков и краденного

Согласно публикации 17 IRS, IRS требует, чтобы в своих налоговых декларациях налогоплательщики указывали “доход от незаконной деятельности, такой как деньги от продажи незаконных наркотиков”.

IRS также требует, чтобы “в случае кражи собственности вы должны сообщить об ее реальной рыночной стоимости”, в том случае, если вы не вернете ее законному владельцу в том же отчетном году. Тоже самое касается и найденных материальных предметах – о них также придется отчитыватся перед Налоговой службой.

Кроме того, как говорится в выпущенной Налоговой службой методичке, в годовой налоговый отчет налогоплательщики “должны включить откаты, побочные комиссии, денежные переводы или аналогичные выплаты”, которые получют налоговые резиденты США, ведущие самозанятость.