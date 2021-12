Калифорния восстанавливает обязательное ношение масок

Вакцины COVID-19 остаются эффективными в предотвращении серьезных заболеваний, госпитализации и смерти от вируса SARS-CoV-2. Невакцинированные люди с большей вероятностью заразятся и будут распространять вирус, который передается по воздуху и концентрируется в помещении. Чтобы гарантировать коллективную защиту здоровья и благополучия всех калифорнийцев; сохранять школы открытыми для очного обучения; чтобы экономика Калифорнии оставалась открытой и процветающей, Департамент общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) требует, чтобы маски носили внутри всех общественных помещений, независимо от статуса вакцинации, в течение следующих четырех недель – с 15 декабря 2021 г. по 15 января 2022 г.

Эта новая мера обеспечивает дополнительный уровень смягчения последствий, поскольку вариант Omicron, обозначенный Всемирной организацией здравоохранения как вызывающий обеспокоенность вариант, обнаруживается в Калифорнии, Соединенных Штатах и ​​во всем мире и, вероятно, будет распространяться более легко, чем исходный SARS-CoV-2 и вариант Дельта. Кроме того, эта новая мера обеспечивает дополнительную защиту отдельным лицам, семьям и сообществам во время праздников, когда происходит больше поездок и больше времени проводится в помещении.

После Дня благодарения средний семидневный показатель заболеваемости по штату увеличился на 47%, а количество госпитализаций увеличилось на 14%. Хотя процент полностью вакцинированных и сделавших бустер калифорнийцев продолжает расти, у нас по-прежнему есть районы штата, где охват вакцинацией низкий, что подвергает отдельных людей и сообщества большему риску заражения COVID-19. Учитывая текущую перепись населения больниц, которые переполнены, даже умеренный рост числа заболевших и госпитализаций может существенно повлиять на систему оказания медицинской помощи в определенных регионах Калифорнии. В других штатах и ​​странах с аналогичными показателями вакцинации, которые ослабили требования к ношению масок, наблюдается всплеск случаев COVID-19 и усиление давления на системы здравоохранения.

Как недавно было отмечено в обновленном научном бюллетене Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по крайней мере десять исследований подтвердили пользу ношения масок в анализах на уровне сообществ: в единой больничной системе, в немецком городе, в двух штатах США, в группе из 15 штатов США и Вашингтоне, округ Колумбия, а также в Канаде и США на национальном уровне. Каждый анализ показал, что после директив по ношению масок количество новых инфекций значительно снизилось. Два из этих исследований и дополнительный анализ данных из 200 стран, включая США, также продемонстрировали снижение смертности. Другое исследование в 10 центрах показало снижение темпов роста госпитализаций после выполнения требования по ношению маски.

Выполнение универсального требования по ношению маски не только снижает частоту инфекций, но и способно замедлить передачу инфекции в сообществе. Серия перекрестных опросов в США показала, что 10%-ное увеличение количества респондентов в масках утроило вероятность замедления передачи инфекции в сообществе.

Требование ношения масок в школах Калифорнии позволило нам сохранить школы открытыми по сравнению с другими частями страны. На Калифорнию приходится примерно 12% всех учащихся в США, но только 1% закрытия школ связан с COVID-19. На национальном уровне во время всплеска варианта Дельта в июле и августе 2021 года в юрисдикциях, в которых не требовались маски в школах, наблюдался больший рост заболеваемости среди детей, а школьные вспышки были в 3,5 раза более вероятными в районах, где маски не было обязательными.

На рабочих местах работодатели должны соблюдать временные стандарты Cal/OSHA COVID-19 для чрезвычайных ситуаций (ETS), а на некоторых рабочих местах – стандарт Ca /OSHA по заболеваниям, передаваемым аэрозолями (ATD), и им следует ознакомиться с этими правилами для получения дополнительных применимых требований.

Требования к ношению маски:

Маски необходимы всем людям во всех общественных помещениях, независимо от статуса вакцинации с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года (рекомендуются хирургические маски или респираторы более высокого уровня).

Смотрите Приказ государственного инспектора здравоохранения от 26 июля 2021 г., в котором есть полный список мест скопления и других медицинских учреждений с высоким риском, где хирургические маски требуются для невакцинированных работников, а также рекомендации по использованию респираторов для невакцинированных работников в сфере здравоохранения и долгосрочного ухода на объектах в ситуациях или условиях, не предусмотренных Cal OSHA ETS или ATD.

Для получения дополнительной информации о типах масок, наиболее эффективных масках и обеспечении хорошо подобранной маски, люди могут обратиться CDPH Get the Most out of Masking and see CDPH Masking Guidance Frequently Asked Questions for more information.

Никому не может быть отказано в ношении маски в качестве условия участия в какой-либо деятельности или входа в бизнес.

Исключения для обязательного ношения масок:

– Лица младше двух лет. Очень маленькие дети не должны носить маску из-за риска удушья.

– Лица с заболеваниями, психическими заболеваниями или инвалидностью, не позволяющими носить маску. Сюда входят лица с заболеваниями, у которых ношение маски может затруднить дыхание или которые находятся без сознания, недееспособны или по другим причинам не могут снять маску без посторонней помощи.

– Лица с нарушением слуха или общающиеся с человеком с нарушением слуха, когда способность видеть рот имеет важное значение для общения.

– Лица, для которых ношение маски может создать риск, связанный с их работой, как это определено местными, государственными или федеральными регулирующими органами или руководящими принципами безопасности на рабочем месте.