Члены Конгресса ходатайствуют о миграции для беларуских студентов и активистов в США

Сопредседатели Комиссии по правам человека Тома Лантоса Конгресса США подписали двухпартийное письмо с просьбой о помощи при миграции для беларуских студентов и активистов в США.

14 декабря двухпартийная группа членов Конгресса направила письмо в Департамент внутренней безопасности с просьбой о помощи при миграции для беларуских студентов и активистов в Соединенные Штаты на фоне ухудшения демократической и экономической ситуации в Беларуси.

В письме, инициируеймом конгрессменами Кристофером Х. Смитом (R-NJ) и Джеймсом П. Макговерном (D-MA), сопредседателями Комиссии по правам человека Тома Лантоса, содержится призыв к секретарю внутренней безопасности Алехандро Майоркасу предоставить беларуским студентам в США право на льготы по программе Special Student Relief и продлить временный защитный статус активистам беларуской демократии в США.

В письме, в частности, говорится касательно студентов:

“Если студентов заставят вернуться домой, они вернутся в Беларусь, где президент Александр Лукашенко жестоко подавляет любые вызовы своему режиму с помощью произвольных арестов, пыток и даже внесудебных казней. Эти студенты, получившие американское образование, составят следующее поколение лидеров в Беларуси. Образованных на основе американского чувства уважения к правам человека и демократии, их могут рассматривать как иностранных агентов и подвергать преследованиям. Помочь этим беларуским студентам остаться в Соединенных Штатах для завершения учебы – это и в интересах Соединенных Штатов, и то, что нужно сделать. Эти студенты – вклад в будущее Беларуси, будущее поколение беларуских лидеров, которое мы формируем в наших университетах.”

Касательно активистов:

“Мы также просим вас продлить временный защитный статус активистам беларуской демократии в США, которые не могут вернуться в Беларусь из-за опасений преследований. После фальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года Лукашенко приказал провести одну из самых жестоких репрессий в отношении активистов демократии и профессионалов СМИ в истории страны. Многие из этих активистов были вынуждены бежать из Беларуси, опасаясь преследований, тюрьмы и пыток в случае их возвращения. Временный защитный статус для этих беларуских активистов в США позволит им оставаться здесь до тех пор, пока они не смогут благополучно вернуться в Беларусь.”