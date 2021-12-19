Самый суровый на сегодня приговор участнику штурма Капитолия – 5 лет тюрьмы

Жителя Флориды Роберта Палмера признали виновным в нападении на полицейских с применением доски и огнетушителя, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Житель Флориды Роберт Палмер, совершивший нападение на полицейских, используя деревянную доску и огнетушитель, во время штурма Капитолия 6 января, был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюрьмы.

Приговор, оглашенный в пятницу, стал самым суровым среди вынесенных участникам штурма Капитолия 6 января нынешнего года. Максимальное наказание по предъявленным Палмеру обвинениям составляло до 20 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 250 тыс. долларов.

«Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал», – сказал 54-летний Палмер сквозь слезы, обращаясь к судье.

Сторона обвинения утверждает, что Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Кнгресса, а позже распылил на них огнетушитель. Когда же баллон опустел, он бросил огнетушитель в стражей правопорядка.

Роберт Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками 6 января.

В ходе штурма, десятки полицейских были избиты и получили ранения. Беспорядки в тот день стали причиной смерти пяти человек. Ущерб, нанесенный Капитолию, оценен в 1,5 миллиона долларов.

Ранее в письме, написанном в адрес судьи, Палмер написал, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, «накрученными» теориями заговора.

«Сторонникам Трампа лгали те, кто в то время обладал большой властью», – написал он, подчеркнув, что речь шла о ложных заявлениях о якобы украденных выборах призывах «противостоять тирании».

Палмер также назвал несправедливым свое суровое наказание, с учетом того, что зачинщики штурма по-прежнему на свободе.

«Это правда, что людям, которые использовали вас, призывали вас выйти и действовать, не были предъявлены обвинения, – сказала судья Тания Чуткан. – Это не имеет отношения к решению суда. У меня есть свое мнение [по этому вопросу], но оно не имеет отношения к данному делу».

До оглашения приговора Палмеру самый длительный срок, присуждённый участнику штурма Капитолия, составлял 41 месяц тюрьмы. Он был вынесен Джейкобу Чэнсли, одному из самых узнаваемых участников нападения, штурмовавшему Капитолий полураздетым и в меховой шапке с рогами.

В качестве аргументов для наказания прокуроры привели тот факт, что Чэнсли фактически был одним из предводителей бунтарей, проникнувших в здание Конгресса.

Аналогичный приговор в 41 месяц тюрьмы был вынесен уроженцу Нью-Джерси Скотту Фэрламбу, признанному виновным в нападении на сотрудника полиции Капитолия.