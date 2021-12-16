Похищенные в Гаити канадские и американские миссионеры освобождены

Группа миссионеров была захвачена бандитами в заложники в октябре, напоминает VOA.

Канадские и американские миссионеры, которые в октябре были похищены преступной бандой в Гаити, освобождены, сообщил в четверг агентству «Рейтер» официальный представитель гаитянской полиции Гарри Дерозье.

Группа заложников, в которой первоначально насчитывалось 17 человек, отправилась в Гаити в рамках гуманитарной инициативы, организованной базирующейся в Огайо христианской миссионерской организацией Christian Aid Ministries. После посещения детского дома миссионеров похитили преступники из банды под названием 400 Mawozo.

Пятеро из заложников были освобождены ранее.

Лидер банды заявил в октябре, что он требует выкупа в размере 1 миллиона долларов за человека.

В Christian Aid Ministries ситуацию с освобождением заложников пока не прокомментировали.