В США зафиксировано рекордное за последние 17 лет число ураганов

В минувшую среду по всей стране были зарегистрированы более двух десятков торнадо, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила, что в минувшую среду в Соединенных Штатах было зарегистрировано максимальное количество ветров ураганной силы (120 км/ч и более) с 2004 года из-за необычно суровой погоды, установившейся на Среднем Западе страны.

Центр прогнозирования штормов NWS сообщил, что в среду поступило как минимум 59 сообщений о порывах ветров ураганной силы, в то время как суровые погодные условия распространились из Канзаса и Небраски на Средний Запад, в штаты Айова, Миннесота и Висконсин.

Синоптики также отметили, что за всю историю наблюдений за погодой не было случаев, когда столь значительное количество ветров ураганной силы было бы зафиксировано в Северной Америке не в летние месяцы.

По данным метеорологов, в среду в стране были зарегистрированы 21 торнадо, а также поступили 502 сообщения о сильных ветрах и 19 сообщений о сильном ветре с градом размером 5 см и более.

Необычно высокие для зимнего сезона температуры регистрировались во всем регионе. В Висконсине и Миннесоте, где в это время года средняя температура составляет около -2 °C, были зарегистрированы ночные температуры около 12 °C, а в некоторых районах температура достигала около 21 °C.

В прошлые выходные разрушительные торнадо обрушились на несколько штатов, включая Арканзас, Миссури, Теннесси, Иллинойс и Кентукки, в результате чего погибло более 85 человек.

Метеорологи также сообщают о необычно высоких температурах воды и отмечают, что потоки теплого воздуха из Мексиканского залива могут способствовать дальнейшему возникновению торнадо и штормов в Соединенных Штатах.