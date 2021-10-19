За похищенных на Гаити миссионеров из США требуют выкуп $17 млн

Гаитянская банда «400 Mawozo» похитила 16 американцев и одного канадца после посещения детского дома в Круа-де-Букет, северо-восточном пригороде столицы Порт-о-Пренс в минувшие выходные. За их освобождение банда запросила по 1 миллиону долларов за каждого пленника.

Похищенные миссионеры связаны со служением христианской помощи (Christian Aid Ministries) из Огайо, согласно которому похищенная группа состоит из 5 мужчин, 7 женщин и 5 детей.

Министр юстиции Гаити Лист Квитель сообщил, что агенты ФБР находятся на территории Гаити, помогают в расследовании, но не ведут переговоры и не разговаривают напрямую с похитителями. Он также сказал, что банда не установила крайний срок оплаты.

Банда “400 Mawozo” насчитывает до 150 членов, и фактически держит под контролем столичный пригород Круа-Де-Буке, похищение людей с целью получения выкупа – визитная карточка банды.