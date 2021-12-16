Важные законы, вступающие в силу в Калифорнии в 2021 году

В этом году законодатели Калифорнии приняли сотни новых законов. “Славянский Сакраменто” приводит десяток новых законов Калифорнии, которые повлияют на повседневную жизнь калифорнийцев в 2022 году.

Гендерно-нейтральные отделы в магазинах

В частности, законодатели подталкивают розничных торговцев к отказу от устаревших стереотипов о товарах для детей, соответствующих гендерному признаку. Закон AB1084 требует, чтобы в крупных магазинах были нейтральные в гендерном отношении зоны или витрины для продажи детских игрушек и предметов. Законопроект не запрещает секции для мальчиков и девочек в магазинах, но требует добавления нейтральной зоны. К 2024 году магазины, которые не соблюдают правила, могут столкнуться с штрафами в размере до $500 за повторные нарушения.

Гендерная принадлежность студентов

Трансгендеры, выпускники колледжей, будут иметь право на получение диплома, отражающего их “истинную личность”. Законопроект AB245, составленный бывшим членом Ассамблеи Дэвидом Чиу из Сан-Франциско, дает транссексуалам и небинарным выпускникам государственных колледжей Калифорнии возможность иметь имена на дипломах, отражающие их гендерную идентичность, а не имена, присвоенные им при рождении. Они, в свою очередь, должны предоставить документацию о том, что их имя было изменено на законных основаниях.

Публикация фотографий арестованных подозреваемых

Правоохранительные органы будут ограничены в том, когда они могут публиковать фотографии в социальных сетях, сделанные при поступлении в тюрьмы (так называемые магшоты). AB1475 запрещает полиции публиковать фотографии, когда они арестовывают кого-либо по подозрению в совершении “ненасильственного преступления”. По мнению автора законопроекта, “публичная публикация нелестных фотографий ареста может нанести непоправимый вред жизни подозреваемых, виновность которых не была доказана”. Такие фотографии повсеместно встречаются на страницах департаментов полиции в Facebook и Twitter, которые обычно публикуют их еще до того, как кого-то обвинят в совершении преступления.

Минимальная зарплата наемных работников в Калифорнии

Самая низкая заработная плата, которую работодатели могут платить в Калифорнии, будет увеличиваться до $15 почти для всех рабочих. В первый день нового года минимальная заработная плата в масштабе штата увеличивается до $15 в час для работодателей с 26 и более сотрудниками и до $14 в час для тех, у кого 25 или меньше сотрудников. Законодатели одобрили ступенчатое повышение заработной платы с SB3 в 2016 году. Местные постановления, требующие более высокого повышения минимальной заработной платы, в том числе в районе залива, также вступают в силу 1 января.