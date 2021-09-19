Более десяти тысяч мигрантов образовали целый город на границе Мексики и США

Более десяти тысяч мигрантов образовали целый город прямо под мостом на границе Мексики и США в районе Сьюдад-Акунья. В основном, это – мигранты из Никарагуа, Венесуэлы, Гаити и даже Кубы.

Фото: NBC News

Власти Сьюдад-Акуньи и расположенного через границу от него американского городка Дель-Рио в штате Техас оценивают ситуацию как чрезвычайную. Контрольно-пропускные пункты на границе не в состоянии быстро задокументировать такое количество людей, многие из которых прибыли на границу с детьми. У большинства из них есть только ограниченный запас воды и проводольствия. Санитарных условий, организованных здесь в походном порядке, тоже на всех не хватает. Вдобавок, температура воздуха днем поднимается до 37 градусов Цельсия.

Тысячи переселенцев пытаются проникнуть в Соединенные Штаты через границу нелегально. В течение августа пограничные службы США арестовали почти 200 тыс. нелегальных нарушителей границы. При этом те, кому удалось пробраться в Техас, иногда по ночам тайно совершают вылазки обратно в Мексику, чтобы запастись едой.

Во многом наплыв мигрантов к американской границе объясняется тем, что многие иностранцы верят, что с приходом в Белый дом демократов иммиграционные законы и правила будут менее жесткими, и шансы на то, чтобы быть допущенными в США, увеличатся. При этом, администрация Байдена подвергается критике с обеих сторон: республиканцы обвиняют президента в том, что это его иммиграционная политика привела к кризису на границе, а однопартийцы-демократы считают, что Белый дом делает недостаточно для того, чтобы помочь мигрантам.