Дональд Трамп: “Иммигранты едят кошек и собак”

“В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек. Они едят — они едят домашних животных людей, которые там живут”.

После первых — и, возможно, единственных — дебатах в президентской кампании 2024 года Камалы Харрис и Дональда Трампа, прошедших 10 сентября в сети появилось много различных мемов, где люди “варят” своих питомцев.

Мемы возникли после уже ставших известными слов бывшего президента Дональда Трампа об иммигрантах из Гаити, что “В Спрингфилде они едят собак. Люди, которые приехали, едят кошек. Они едят — они едят домашних животных людей, которые там живут,” – заявил Трамп во время дебатов.

Подобное безосновательное заявление распространилось в социальных сетях, а кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс продвигал его на X.

Так откуда же пошла эта информация? 27 августа на заседании городской комиссии Спрингфилда, Огайо, местный житель, который называл себя влиятельным лицом в социальных сетях, выступил с речью против иммигрантов с Гаити и привел длинный список жалоб, включая то, что иммигранты забивают уток в парке ради еды, и обвинил городских чиновников в том, что им платят за привлечение иммигрантов, но не предоставил никаких доказательств этого заявления. Заявление о том, что гаитянские иммигранты убили кошку, было сделано в посте на Facebook, посвященном преступности в Спрингфилде, и приписано автором поста другу дочери соседа.

Отдельно в сети циркулировал новостной репортаж от конца августа о женщине, арестованной за убийство и поедание кошки. Многие правые комментаторы называли женщину гаитянкой. Но инцидент произошел примерно в 170 милях (273 км) от Спрингфилда, в Кантоне, Огайо. Согласно информации полиции, которую приводит издания BBC, подозреваемая родилась в 1997 году и что она является гражданкой США.

В Спрингфилде действительно живут иммигранты из Гаити – порядка 20 000 человек, их количество значительно увеличилось за последние годы.