Перераспределение избирательных округов нацелено на цветные сообщества

В середине процесса перераспределения избирательных округов узкопартийные составители новых карт рисуют эти карты, нацеленные на снижение потенциального влияния цветных сообществ, даже законодательные собрания штатов принимают новые законы об ограничении числа избирателей. Это особенно драматично на Юге, даже когда появляются новые многорасовые коалиции, стремящиеся к более справедливому представительству.

Спикеры еженедельного брифинга EMS – Майкл Ли, старший советник Программы демократии Центра Бреннана (Michael Li, senior counsel for the Brennan Center’s Democracy Program), Эван Миллиган, исполнительный директор компании Alabama Forward (Evan Milligan is the Executive Director of Alabama Forward), Кайл Гамильтон Бразил, директор Коалиции по гражданской активности Северная Каролина считается (Kyle Hamilton Brazile is the Director of Civic Engagement of the NC Counts Coalition), Илиана Сантильян – исполнительный директор El Pueblo (Iliana Santillán, Executive Director of El Pueblo), Дженнифер Р. Фармер – основательница Spotlight PR (Jennifer R. Farmer is the Founder of Spotlight PR) – обсуждили последние тенденции и усилия сообщества по противодействию им.

Дженнифер Р. Фармер подчеркнула, что процесс перераспределения избирательных округов чрезвычайно важен, т.к. он затрагивает не одно поколение. На Юге сложилась ситуация, что цветные сообщества сталкиваются с ограничением, которое приводит к тому, что у них нет справедливого представительства в органах власти.

Майкл Ли поделился происходящими трендами в процессе перераспределения избирательных округов. Необходимость в этом процессе возникла отчасти из-за изменения этнического состава населения страны: количество белого населения уменьшилось, а количество латиноамериканцев, азиатов, черных американцев значительно выросло за последние годы, т.е. электорат стал более разнообразным с точки зрения этнической принадлежности: 8 из 10 избирателей – это представители цветных сообществ.

При этом, во многих штатах до сих пор в некоторых штатах, округах представители этнических меньшинств не могут иметь своего представителя в органах власти в связи с различными законами, ограничивающие число избирателей.

Кайл Гамильтон Бразил рассказало ситуации с перераспределением избирательных округов в Северной Каролине и что его организация делает, чтобы изменить ее. Он также подчеркнул, что население штата стало более разнообразным с точки зрения этнической принадлежности, однако, джерримендеринг до сих пор имеют место.

Илиана Сантильян обратила внимание, что некоторые этнически сообщества не знают и не понимают, что это за процесс такой – “перераспределение избирательных округов”, поэтому приходится проводить большую образовательную работу, переводить информацию на испанский язык и т.п. Пояснения, предоставляемые властями, их формат зачастую остаются непонятными.

Эван Миллиган