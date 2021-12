Служба таможенного и пограничного контроля США приняла 65 украинских сирот

Служба таможенного и пограничного контроля США (U.S. Customs and Border Protection) приняла летом 65 украинских сирот, которые посетили США в рамках программы «Открытые сердца и дома для детей» (Open Hearts and Homes for Children Orphan Hosting Program).

Открытые сердца и дома для детей (Open Hearts and Homes for Children, OHHC) – это некоммерческая христианская организация, деятельность которой направлена на улучшение жизни восточноевропейских детей-сирот. Благодаря этой программе размещения дети-сироты школьного возраста, от 7 до 16 лет, получают возможность поехать в Америку и испытать повседневную жизнь в любящей христианской семейной среде.

Эта программа объединяет украинских и латвийских детей-сирот в возрасте от 7 до 16 лет с принимающей или приемной семьей в США для короткого визита в Америку. Это не программа усыновления, но иногда принимающая семья в США продолжает процесс усыновления.

С момента своего основания в 2010 году «Открытые сердца и дома для детей» пригласили погостить в США более чем 700 детей из Латвии и Украины. Это не программа усыновления, но иногда принимающая семья в США продолжает процесс усыновления.

Сотрудники таможни и пограничной службы помогли прибывшим сиротам и сопровождавшим их взрослым быстро пройти все формальности в аэропорту.