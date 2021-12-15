COVID-19, омикрон и путешествия во время праздников: советы профессора медицины о том, как защитить себя

Декабрьские праздники традиционно являются периодом большого количества путешествий для жителей США. В прошлом году, даже на фоне всплеска инфекций COVID, Управление транспортной безопасности сообщило о 15 миллиардах поездок, совершенных людьми, путешествующими на расстояние от 50 до 500 миль, с использованием всех видов транспорта.

В этом году ожидается больше поездок, в том числе за границу, поскольку страны по всему миру начинают ослаблять на поездки ограничения, связанные с COVID. Но в конце прошлого месяца снова возникли проблемы с путешествиями, поскольку новый вариант, известный как Омикрон, был впервые обнаружен учеными в Южной Африке.

“Омикрон назван Всемирной организацией здравоохранения “опасным вариантом”, и он потенциально более заразен, чем предыдущие варианты,” – сказал доктор Дали Фан, клинический профессор медицинских наук Калифорнийского университета в Дэвисе (Dr. Dali Fan, UC Davis Health), который также работает на добровольных началах вакцинирует в California Northstate University в Элк-Гроув, Калифорния. “Информация о варианте омикрон все еще выясняется, но из того, что мы действительно знаем, важны осторожность и тщательный мониторинг”.

Первый подтвержденный случай варианта омикрон в США был выявлен в конце ноября в Сан-Франциско у человека, который недавно путешествовал по миру. Впоследствии по состоянию на 3 декабря 12 штатов подтвердили как минимум один случай варианта омикрон.

Президент Джо Байден назвал этот вариант “поводом для беспокойства, а не поводом для паники” и ввел ограничения на поездки для людей, прибывающих в США из зарубежных стран. Подтверждение отрицательного результата теста независимо от прививочного статуса требуется в течение одного дня после выезда для всех пассажиров, направляющихся в США, начиная с 6 декабря.

Кроме того, несколько стран ввели или ужесточили ограничения на поездки, связанные с COVID-19. Индия, например, будет вводить дополнительное тестирование и наблюдение за путешественниками из стран с высоким уровнем риска, в том числе из Великобритании, Бразилии, Бангладеша, Китая и Маврикия.

Путешественникам из США придется обратить внимание на ограничения разных стран. Те, кто едет в Индию, должны будут пройти полную вакцинацию. Подтверждение вакцинации необходимо предъявить до посадки в самолет в США.

Для граждан США и законных резидентов, которые имеют право на поездки, но не вакцинированы полностью, подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19 требуется за день до их полета в Индию. Полностью вакцинированные граждане США и законные резиденты должны будут предоставить авиакомпаниям подтверждение вакцинации и отрицательный результат теста на COVID-19 за три дня до вылета.

Филиппины вводят аналогичные ограничения: путешественники, не прошедшие полную вакцинацию, не смогут сесть на рейс из США на Филиппины. Кроме того, путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID, сданного за день до поездки.

Китай также вводит аналогичные ограничения, но советник китайского правительства Чжун Наньшань сообщил CNN, что у страны “нет планов предпринимать какие-либо серьезные действия в ответ на вариант омикрон”.

Правительство США ранее советовало людям ограничивать поездки в Мексику без крайней необходимости. В ноябре было выпущено новое уведомление. С 8 ноября все не иммигранты и граждане США старше двух лет, совершающие авиаперелеты в США, должны пройти полную вакцинацию и предоставить подтверждение вакцинации до посадки в самолет в Америку.

Подобно путешественникам в Индию, гражданам США и постоянным жителям США, направляющимся в Мексику, но не полностью вакцинированным, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 за день до полета. Вакцинированные путешественники, направляющиеся в США, должны будут предоставить доказательства вакцинации или отрицательного результата теста на COVID-19 за три дня до вылета.

Доктор Дали Фан дает советы тем, кто решил путешествовать во время праздничного сезона.

EMS: Вы бы порекомендовали людям пересмотреть планы на международные поездки в свете появляющегося варианта омикрон? Есть ли страны, которые, по вашему мнению, могут быть более рискованными в качестве направлений для путешествий?

Доктор Дали Фан: Администрация Байдена ввела запрет на поездки в семь африканских стран. Этот список изменчив и будет продолжать развиваться, но рекомендуется соблюдать осторожность, если вы планируете туда поехать. Имейте в виду, что вариант Дельта остается самой большой угрозой для здоровья населения, поэтому лучше всего подходят вакцинация и другие меры безопасности, такие как ношение масок.

Те, кто прибывает в Соединенные Штаты из других стран, должны пройти тест на вирус COVID-19 (независимо от вакцинации) в течение одного дня после возвращения в США. Вы должны предъявить авиакомпании отрицательный результат до посадки на рейс.

Если вы забронировали маршрут из штата или территории США в другой штат или территорию США, и по маршруту вы летите стыковочным рейсом через другую страну, вам не нужно проходить тестирование. Примером такой ситуации является маршрут между Северными Марианскими островами (территория США) и материковой частью США через Японию.

Если вы путешествуете по США между штатами и территориями, у CDC есть рекомендации. В общем, вам рекомендуется пройти тест на COVID-19, если вы не полностью вакцинированы.

Всегда соблюдайте правила международных поездок CDC:

Не путешествуйте за границу, пока не сделаете полную вакцинацию.

Перед поездкой проверьте ситуацию с COVID-19 в вашем пункте назначения и требования к поездке, поскольку рекомендации могут измениться. Страны могут иметь свои собственные требования к въезду и выезду.

Когда вы путешествуете в США по воздуху, перед посадкой на рейс вы должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 или документацию о выздоровлении от COVID-19. Время проведения этого теста зависит от вашего прививочного статуса и возраста.

Ношение хорошо сидящей маски на носу и рту требуется в закрытых помещениях общественного транспорта (включая самолеты), путешествующих в пределах или из США, а также в помещениях транспортных узлов США (включая аэропорты).

Путешественники могут ожидать, что штаты тоже возьмут на себя инициативу. Например, Калифорния расширяет тестирование на COVID-19 в международных аэропортах и ​​уделяет приоритетное внимание прибытию из стран, затронутых вирусом, и отслеживает наличие варианта.

EMS: А что насчет внутренних путешествий? Некоторые режимы безопаснее других?

Доктор Дали Фан: Рекомендации CDC по внутренним поездкам в основном соответствуют их международным рекомендациям: не путешествуйте, пока не сделаете прививку, проверьте ситуацию с COVID-19 в пункте назначения, наденьте маску и отмените планы, если вы заболели или подверглись воздействию COVID-19.

Если вы не полностью вакцинированы и должны путешествовать, пройдите тестирование до и после поездки.

Вообще говоря, пассажиры имеют низкий риск заражения новым коронавирусом во время полета, но вирус COVID-19 может – и уже распространялся – с низкой скоростью на самолетах. Очевидно, что безопаснее всего ездить самостоятельно.

EMS: Как вы порекомендуете людям обезопасить себя на борту самолета, поезда или круизного лайнера, а также в отелях или арендованных домах? А как насчет мер безопасности в частном доме?

Доктор Дали Фан: В целом, люди должны использовать профилактические меры, включая гигиену рук, физическое дистанцирование и ношение масок для лица, чтобы обезопасить себя во время путешествий. Те же принципы применимы и в других помещениях, особенно когда вы находитесь с людьми, с которыми регулярно не общаетесь.

Ношение маски на носу и рту требуется в закрытых помещениях общественного транспорта (в том числе в самолетах, автобусах, поездах и других видах общественного транспорта, следующих в, из или по Соединенным Штатам, а также в помещениях транспортных узлов США, таких как как аэропорты и вокзалы. Путешественникам не требуется носить маску на открытых участках транспортного средства (например, на открытых площадках парома или на открытой верхней палубе автобуса).

Ключ остается неизменным: пройдите полную вакцинацию.

EMS: Вы бы порекомендовали сделать бустер перед поездкой? За какое время до поездки, чтобы получить оптимальную защиту?

Доктор Дали Фан: Да, рекомендуется усилитель защиту. Уровни нейтрализующих антител COVID-19 начали расти в течение нескольких дней после ревакцинации. Запланируйте свою бустерную прививку за две недели до того, как вы отправитесь в поездку – это даст время, чтобы бустер стал наиболее эффективным. Сделайте ревакцинацию, если прошло не менее шести месяцев с момента введения второй дозы вакцины Moderna или Pfizer или через два месяца после вакцинации Johnson & Johnson.

EMS: Наконец, должны ли люди помещаться на карантин или проходить тестирование на COVID по возвращении?

Доктор Дали Фан: Если вы полностью вакцинированы и подозреваете, что заразились COVID-19 во время путешествия, CDC рекомендует пройти тестирование по возвращению через 5-7 дней после тесного контакта с больным.

Если вы не полностью вакцинированы, то рекомендуется самоизолироваться, а также сдать анализы после поездки:• Пройдите тест на вирус через 3-5 дней после возвращения из путешествия.• Оставайтесь дома и соблюдайте карантин в течение полных 7 дней после поездки, даже если результат теста отрицательный через 3-5 дней.• Если вы не сдадите анализы, оставайтесь дома и находитесь на карантин в течение 10 дней после поездки.

Если ваш тест положительный, то самоизолируйтесь, чтобы защитить других от заражения.

Автор Sunita Sohrabji/ Ответственный редактор EMS