Фрэнсис Фукуяма: «Китай внимательно смотрит, как мир реагирует на угрозу агрессии России»

Возможность нового вторжения России в Украину – в центре внимания экспертов и мирового сообщества.

«Демократия в Украине – 30 лет после распада СССР» – конференция на эту тему состоялась в Стэнфордском университете точно в день подписания Беловежского Соглашения – 8 декабря. Однако интересна она была не только историкам: угроза нового вторжения России в Украину, состоявшийся накануне разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным – придали конференции актуальность.

Спутниковые фотографии скопления российской бронетехники и войск на границе с Украиной, данные разведок Украины и США – говорят о высоких шансах нового вторжения России в Украину уже в январе – феврале.

«Порой слышишь: мол, США – тоже вводили войска на территории других стран, – говорит старший научный сотрудник Института международных исследований Фримана Спогли Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма (Francis Fukuyama, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University). – Да, США направляли военных в другие страны, но никогда это не происходило с целью аннексии чужой территории. С 1945 года в мире существует довольно строгая норма против использования великими державами военной силы с целью увеличения своей территории. Эта норма сохранялась до 2014 года, когда Путин захватил Крым, а затем оказался и в Донбассе. Я хотел бы, чтобы это было неправдой, но я думаю, что мы движемся в мир, в котором открытое использование военной силы будет гораздо более вероятным. И следующим серьезным случаем может стать агрессия Китая против Тайваня – с целью его захвата».

«Украина и Тайвань связаны, – предостерегает Фукуяма. – Поэтому китайцы будут очень внимательно следить за тем, как западный мир отреагирует на агрессию России против Украины».

«В статье, которую он опубликовал несколько месяцев назад, Путин отказал Украине в национальной идентичности, отличной от российской, – напоминает Фрэнсис Фукуяма. – Хочу подчеркнуть: национальная идентичность – это не то, что дается изначально и определяется биологией. Националисты считают, что она связана с этнической принадлежностью, но это не так. Национальная идентичность – социально сконструирована, она формируется обществом, которое думает о своей собственной истории и нарративах. Именно развитая демократия рассматривается сегодня нами как важнейшая составляющая национальной идентичности».

«Наоборот, идентичность по Путину неотделима от доминирования над соседями, – продолжает мысль Фукуяма. – Путин считает, что русский народ верит в централизованное правительство, в традиционную культуру и верит в то, что именно он защищает мир от заражения западным либерализмом, поп-культурой и тому подобное. Украина доказала: можно быть славянским народом и при этом основывать свою идентичность на демократии, пользоваться родным языком, радоваться своим народным обычаям, традициями, а централизованное тираническое правительство вовсе не обязательно должно быть частью идентичности».

Ключевым фактором демократии является сменяемость власти через честные выборы. Стивен Пайфер, бывший посол США в Украине, научный сотрудник Центра международной безопасности и сотрудничества Уильяма Перри в Стэнфордском университете (Steven Pifer, William J. Perry, Center for International Security and Cooperation, Stanford University) отметил: «С момента восстановления независимости в 1991 году в Украине прошло шесть президентских выборов. На этих шести выборах действующий президент четыре раза баллотировался на переизбрание и трижды проиграл. Такого рекорда нет больше нигде на постсоветском пространстве, не считая стран Балтии».

«Если в России гражданское общество полностью подчинено государству, – продолжает мысль Кэтрин Стоунер, директор Центра демократии, развития и права Стэнфордского университета (Kathryn Stoner, Mosbacher Director of the Center on Democracy, Development and the Rule of Law, Stanford University). – то Украина развивалась не так. Я не уверена, откуда это появилось в Украине, но это точно не 30-летний проект! Скорее уж, это был 130-летний путь Украины – возможно, из-за близости к Европе».

С этим согласен и Сергей Плохий, профессор истории Гарвардского университета (Serhiy Plokhiy, Harvard University): «30-35 лет назад мы не сомневались, что в регионе будет лучше с точки зрения демократии без Советского Союза. Итак, сегодня у нас есть одна из самых прекрасных и ярких демократий на постсоветском пространстве. Соседняя Беларусь в 1991 году в некоторых отношениях даже опережала Украину с точки зрения продвижения к демократии. И тот отход от демократии, который там произошел затем, еще совсем не изучен».

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины в 2019-2020 годах, заключил: «Причин коллапса СССР было много, но главная – это национальный вопрос. Потому что Советский Союз – был тюрьмой народов. Таким образом борьба украинцев за свободу была и борьбой за демократию. Каждый раз, когда Кремль бросает вызов демократическим ценностям и принципам, он превращает этический спор в войну против Запада. Россия продолжает идеологическую войну: не за ресурсы, не за территории, а за идеи, и их цель – подорвать саму демократию в мире, разрушить доверие, разделить людей, посеять хаос. Украина сыграла особую роль в этой войне, потому что Путин напал на нас лишь из-за нашего выбора – из-за того, что Украина решила быть демократией. Поэтому Украина является сегодня ключевым фактором защиты свободы во всем постсоветском пространстве. Многие смотрят сегодня на противостояние с Кремлем и ждут: что будет? Если Украина будет успешным примером, это поможет защитить в мире многих».