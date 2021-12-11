Госдепартамент ввел санкции против руководства минского СИЗО «Окрестина»

В санкционном списке оказались руководители «пыточного изолятора» Игорь Кенюх и Евгений Шапетько, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении руководителей печально известного следственного изолятора в Минске в связи с их причастностью к нарушениям прав человека и жестокому обращению с заключенными, включая пытки. Об этом в пятницу заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

В санкционный список Госдепартамента были добавлены имена Игоря Кенюха и Евгения Шапетько, руководителей «пыточного изолятора» на улице Окрестина в Минске. По словам Блинкена, Кенюх и Шапетько причастны к «грубым нарушениям прав человека, а именно пыткам и [другому] жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию задержанных после фальсифицированных выборов президента 9 августа 2020 года».

«Соединенные Штаты приветствуют тесную координацию с ЕС, Великобританией и Канадой на прошлой неделе в отношении нашего самого жесткого на сегодняшний день пакета санкций в отношении Беларуси, который в совокупности возлагает издержки на режим Лукашенко за продолжающиеся репрессии в отношении белорусского народа, – говорится в заявлении Энтони Блинкена, – Соединенные Штаты надеются на продолжение нашего партнерства с союзниками, партнерами и гражданским обществом в защите прав человека и поощрении подотчетности и надлежащего управления».

«Окрестина» – неофициальное название комплекса следственных изоляторов на западе Минска, в районе Грушевки, расположенного в 1-ом переулке Окрестина. В состав комплекса входят приемник-распределитель для несовершеннолетних, изолятор временного содержания и Центр изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома. Название комплекса стало символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на президентских выборах в Беларуси в августе 2020 года.