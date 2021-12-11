Home Видео Иммигранты из бывшего CCCР командуют тремя полицейскими участками Нью-Йорка ВидеоИнтересные новостиНовостиКриминалСтатьиФоторепортажи Иммигранты из бывшего CCCР командуют тремя полицейскими участками Нью-Йорка Dec 11, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Лица без гражданства в Нью-Йорке смогут голосовать В Нью-Йорке закрывается Генеральное консульство Республики Беларусь Зеленский предложил двойное гражданство украинцам в иммиграции Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Впервые губернатором Нью-Йорка станет женщина Русскоязычные полицейские Нью-Йорка продвигаются по карьерной лестнице – репортаж Голоса Америки