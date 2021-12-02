38-летняя Екатерина Жаркова была задержана на прошлой неделе по подозрению в том, что она забирала дизайнерские товары таких брендов как Gucci, Prada и Jimmy Choo из магазинов в Южной Калифорнии. Об этом сообщает KTLA со ссылкой на полицию штата.

По сообщению CHP, Жаркова была задержана в своей машине у торгового центра в городе Коста-Меса после того, как она предположительно украла товары на сумму более $3500 долларов из магазина Nordstrom Rack. Полицейские следили за подозреваемой, они стали свидетелями того, как она наполняла тележку для покупок дизайнерскими вещами и накрывала их пальто, прежде чем использовать устройство для удаления датчиков безопасности. Затем она якобы вышла из магазина, не заплатив за товар.

В доме Жарковой был проведен обыск, во время которого, по данным CHP, были обнаружены залежи вещей. В общей сложности было похищено более 2300 вещей на общую сумму 328 683 долларов.

Жаркова помещена в тюрьму округа Ориндж по подозрению в краже в особо крупном размере.