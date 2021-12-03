Республиканцы представили законопроект о преподавании истории коммунизма и его провалов

Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, обязывающий школы включать в учебные программы историю коммунизма и его провалов. Законодатели считают, что школьники должны знать о негативной стороне коммунистических режимов, передает Служба новостей «Голоса Америки».

В разработке законопроекта приняли участие 60 членов Палаты представителей.

«Единственное равенство, которое обеспечивает коммунизм, – это быть одинаково бедными, одинаково голодными, одинаково угнетенными и одинаково высланными. Правда в том, что коммунизм – это рак», – заявила на пресс-конференции конгрессвуман Мария Салазар из штата Флорида.

Салазар, чьи родители бежали с Кубы, заявила, что треть представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, благосклонно относятся к коммунизму, а более 40 процентов миллениалов «говорят, что мало знают о марксизме».

«Американские учащиеся должны знать о советских гулагах… где Сталин намеренно морил голодом 3,5 миллиона украинцев», – заявил конгрессмен Дэн Креншоу из Техаса.

«Они должны знать о культурной революции Мао, в результате которой погибли десятки миллионов китайцев, – продолжил он. – Они должны знать о современном рабстве, в котором прямо сейчас живут мусульмане-уйгуры».

«Этот законопроект призван гарантировать, что коммунизм останется на свалке истории – там, где ему и место», – добавил Креншоу.

«Школьники должны знать, что означает футболка с портретом Че Гевары, которую носит их одноклассник», – добавил он.

Законопроект разработан по образцу подписанного губернатором Флориды Роном Десантисом закона, который предписывает Департаменту образования штата разработать учебную программу, раскрывающую пороки коммунизма и тоталитарных режимов.

«Я пришел в Конгресс, чтобы решительно отстаивать возможность каждого американца трудиться во имя достижения американской мечты», – сказал конгрессмен Ллойд Смакер из Пенсильвании.

«Члены Конгресса, называющие себя социалистами, продвигают законодательные инициативы, призванные уничтожить эту возможность и радикально изменить наш образ жизни. Я очень обеспокоен тем, что, согласно недавнему опросу, все больше молодых американцев положительно относятся к коммунизму», – добавил Смакер.