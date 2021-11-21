Серия ограблений среди белого дня в области Сан-Франциско

80 человек напали на Nordstrom в Ист Бэй и ограбили его, а в Сан-Франциско преступники обчистили бутик Louis Vuitton.

В субботу вечером около 80 человек ворвались в Nordstrom в Уолнат-Крик, Ист Бэй, и украли различные товары. Местная полиция считает, что это было спланированное мероприятие.

В результате 3 человека (2 из Сан-Франциско, 1 из Окленда) были арестованы в результате инцидента, у одного из арестованных было огнестрельное оружие.

Согласно информации от полиции, арестованным предъявлены обвинения в грабеже, кражах со взломом, сговоре и хранении украденного имущества.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об усиленной охране магазина Nordstrom.

Также полиция сообщила, что двое работников Nordstrom подверглись нападению, подозреваемые распылили перцовый баллончик на одного из них.

На днях сообщалось о похожем случае, произошедшем в Сан-Франциско, где преступники “обчистили” бутик Louis Vuitton.