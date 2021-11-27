12 подозреваемым предъявлены обвинения в грабеже магазинов в области Сан-Франциско

Согласно информации полиции Уолнат-Крика, троим правонарушителям: 30-летней Дане Доусон, 32-летнему Джошуа Андервуду и 19-летнему Родни Робинсону, участвовавшим в грабеже магазина Nordstrom в городе Уолнат-Крик в прошлые выходные, предъявлено несколько обвинений в совершении уголовного преступления, в числе которых грабеж, организованная кража розничной торговли, кража со взломом, сговор и др.

Подсудимые будут привлечены к ответственности 29 ноября в Верховном суде округа Контра Коста.

По данным полиции, в грабеже участвовали до 80 человек, которые вынесли товар на сумму, превышающую $100 000. На период праздничного сезона усилено патрулирование окружающих торговый центр улиц.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал об усиленной охране магазина Nordstrom. Полиция также предъявила обвинения 9 участникам грабежа бутика Louis Vuitton в соседнем Сан-Франциско.