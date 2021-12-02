Во время конференции в Раменском, Московская область, задержаны две сотни участников протестанткой конференции движения “Нового Поколения”. По некоторой информации задержания происходили на территории Христианского центра в Раменском, где проводятся христианские конференции, обучения и другие религиозные мероприятия.

По словам очевидцев, на конференции собрались пасторы и руководители христианских служений со всей России: как зарегистрированные, так и незарегистрированные. Многие из них признаны местными властями как нежелательные.

Как сообщил епископ Альберт Раткин на своем youtube-канале «Взгляд с Небесной», в помещение, где происходила встреча религиозных лидеров, ворвался вооруженный ОМОН и “положили на холодный пол лицом вниз, одного человека силовики побили.”

Отметим, что движение “Новое Поколение” является одним из ответвлений харизматического направления, основателем которого является пастор из Риги Алексей Ледяев. Ранее власти РФ признавали его учение опасным для российского общества.

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих религиозных организаций: Международное христианское движение «Новое поколение» (Латвийская Республика); Evaņgēlisko kristiešu baznīca «Jaunā Paaudze» (Евангельская христианская церковь «Новое Поколение») (Латвийская Республика); Духовне Управління Євангельських Християн Української Християнської Церкви «Нове Покоління» (Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение») (Украина); Духовний Навчальний Заклад Міжнародний Біблійний Коледж «Нове Покоління» (Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение») (Украина).

Как передает Радио Свобода, “поводом для признания организаций нежелательными стало то, что они, по мнению прокуратуры, представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России”.