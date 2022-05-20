Полиция города в Миннесоте вернула украденное на 400 000 долларов

Полицейское управление города Миннетонка, штат Миннесота, вернуло украденные товары на сумму 400 000 долларов из универмага города. 

По сообщению полиции города, после оформления ордера на обыск в доме в Плимуте, 4 мая были арестованы Денис Паламарчук и Татьяна Алышева за кражу. Детективы обнаружили украденные товары, в том числе дорогие кошельки, обувь и одежду, на сумму более 400 000 долларов.

Детективы также вернули более $46 000 наличными — выручку от продажи краденого. На момент ареста у пары было 215 публикаций на их аккаунте eBay.

Предполагается, что украденные вещи были из Nordstrom в Ridgedale Center, где работали Паламарчук и Алышева.

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