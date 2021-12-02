Верховный суд США начал рассматривать дело об абортах

Верховный суд США рассматривает дело о запрете абортов в штате Миссисипи после 15-й недели беременности. Вердикт суда может привести к ограничению права на искусственное прерывание беременности в масштабах всей страны.

1 декабря в Верховном суде США начались слушания по делу «Доббс против Женской организации здравоохранения Джексона» штата Миссисипи. В 2018 году в штате Миссисипи приняли закон, который запретил аборты после 15-й недели беременности. Право женщины на аборт многие годы является одной из «горячих» тем американской политики.

Кэрол Сэнджер, профессор права юридической школы Колумбийского университета, поясняет: «В Миссисипи, как и по Соединенным Штатам в целом, 93% абортов делают до 13-й недели. Очень интересно, что штат Миссисипи выбрал срок, который совпадает c социальной практикой. Это дает достаточно времени большинству женщин, чтобы пройти процедуру, поэтому будет интересно посмотреть, признает ли суд, что закон не меняет прецедент, но уважает практику штата Миссисипи. Законодательный орган очень умно сформулировал закон, который согласовывается с поведением людей, и они могут аргументировать свою позицию тем, что срок в 15 недель не вредит женщинам Миссисипи и не ограничивает их доступ к абортам».

Джошуа Блэкман, юрист, доцент права Юридического колледжа Южного Техаса, добавил: «Чтобы оставить в силе запрет Миссисипи на проведение абортов после 15 недели, нужно отменить решение Верховного суда по делу “Роу против Уэйда”, а также вердикт по делу “Planned parenthood против Кейси”».

Действие закона Миссисипи было приостановлено cудами низшей инстанции до рассмотрения его Верховным судом, который должен решить противоречит ли он историческому вердикту 1973 года по делу «Роу против Уэйда», который легализовал аборты до 24-й недели беременности.

«Верховный суд может согласиться со штатом Миссисипи или может принять решение оставить “Роу против Уэйда” в силе и сохранить запрет на аборты после 15-ой недели. – продолжает Блэкман. – Но очень трудно понять, как их можно совместить, потому что два прецедента делают прерывание беременности для женщин конституционным правом и даже с использованием самых передовых технологий жизнеспособность плода наступает не раньше, чем на 21-22 неделе, может быть, 23 неделя, когда плод может выжить вне матки, но ни в коем случае не 15 недель. Я думаю, что в Миссисипи выбрали такой срок, потому что закон гласит, что плод может чувствовать боль в этот момент, и он призван ограничить прерывание беременности до того, как плод ощущает боль».

«Если Джон Робертс – председатель Верховного суда США – голосует в меньшинстве, то он не может назначить того, кто будет писать текст cудебного заключения, которое имеет крайне важное значение. Следующий по старшинству судья после него – Кларенс Томас, если Робертс не проголосует с большинством, то Томас назначает автора заключения, формулировки которого очень важны для будущих дел и судов», – пояснила Кэрол Сэнджер, профессор права юридической школы Колумбийского университета

Буква закона в прямом смысле имеет значение: главный критерий правомерности абортов до 24-й недели – это «жизнеспособность зародыша». С точки зрения юристов, раньше это означало «способность плода существовать вне утробы матери». Но борцы движения за запрет абортов утверждают, что жизнеспособностью следует считать сердцебиение плода. Так в штате Техас 1 сентября этого года вступил в силу запрет на прерывание беременности после 6-й недели: именно тогда у плода прослушивается сердцебиение. Однако в это время женщина может еще не знать о своей беременности. Новый закон Техаса не делает исключений для жертв инцеста и насилия. Вероятнее всего, его конституционность также будет определяться Верховным судом США.

Решение по делу штата Миссисипи станет показателем расстановки сил в Верховном суде. После назначения республиканским президентом Дональдом Трампом трех консервативных судей соотношение в нем стало 6 к 3 – 6 консервативных и 3 либеральных.

Кэрол Сэнджер считает, что «судьи никуда не торопятся, они могут объявить свое решение в любое время, но исторически Верховный суд оставляет самые драматичные и самые политически важные постановления, вызывающие разногласия, на самую последнюю неделю сессии, которая приходится на июнь».

«Сессия Верховного суда начинается в октябре и заканчивается в конце июня. Такова практика последних нескольких десятилетий. Здесь нет ничего особенного, что судьи стараются принять самые важные решения до того, как отправятся на летние каникулы», – добавил Джошуа Блэкман.

Во многих городах США прошли акции сторонников и противников абортов.

Русская служба «Голоса Америки»