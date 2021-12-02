Байден объявит об ужесточении тестирования на COVID-19 при въезде в США

Президент расскажет в четверг об усилиях администрации по борьбе с вирусом на фоне выявления первого случая заражения новым штаммом в Соединенных Штатах, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден в четверг объявит об ужесточении правил тестирования на коронавирус для въезжающих в страну иностранных граждан и продлении требований о ношении масок в самолетах, поездах и автобусах, а также расскажет об усилиях по доставке миллионов доз вакцины против COVID-19 в другие страны в ближайшие месяцы.

Выступая в штаб-квартире Национальных институтов здравоохранения, Байден изложит дальнейшие планы своей администрации по борьбе с пандемией, в то время как в стране выявили первый подтвержденный случай заражения новым штаммом «Омикрон».

Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, который был опубликован в преддверии выступления Байдена, теперь все въезжающие в США лица должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного в течение суток до отъезда. Правило будет распространяться как на граждан США, так и на иностранцев.

Срок действия постановления об обязательном ношении масок в общественном транспорте и в аэропортах должен был закончиться 18 января, а теперь, как ожидается, его продлят до марта.

В заявлении Белого дома также сообщается, что администрация Байдена обязуется поставить в другие страны еще 200 миллионов доз вакцины в течение следующих 100 дней.

В США будут проводиться просветительские и агитационные мероприятия, чтобы побудить людей сделать бустерные прививки от COVID-19. Также откроются специальные семейные клиники, где можно будет пройти вакцинацию.

Администрация также хочет сделать бесплатными наборы для тестирования на дому для всех людей, имеющих частную медицинскую страховку. В тех штатах, где наблюдается всплеск заболеваемости, будут созданы группы экстренного реагирования для оказания помощи перегруженным больницам.

Главный инфекционист страны доктор Энтони Фаучи, беседуя в среду с журналистами в Белом доме о новом штамме вируса, подчеркнул необходимость вакцинации, в том числе повторной.

Он отметил, что в США насчитывается 60 миллионов человек, которые имеют право на вакцинацию, но не прошли ее. По словам Фаучи, есть все основания полагать, что повышение иммунного ответа, обеспечиваемое бустерными прививками, поможет предотвратить заболевание в тяжелой форме при заражении «Омикроном».