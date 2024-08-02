В конце июня Верховный суд США вынес решение о том, что ночевка на улицах американских городов является незаконной, предоставив местным властям право на наложение штрафов и даже заключение под стражу нарушителей.

Решение, принятое консервативными судьями, получило одобрение некоторых влиятельных демократов, таких как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Хотя не все его партийные соратники разделяют эту точку зрения.

25 июля губернатор Ньюсом издал указ, предписывающий агентствам штата заняться проблемой лагерей для бездомных, “уважая при этом достоинство и безопасность калифорнийцев, столкнувшихся с бездомностью”.

Согласно указу губернатора Калифорнии, власти штата, а также городов и округов должны принять меры по устранению опасных лагерей, одновременно поддерживая и помогая людям, живущим в них.

Указ коснется 123 000 человек, которые живут в палатках, трейлерах и машинах.