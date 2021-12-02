Первый случай заражения новым вариантом COVID омикрон в США выявлен в Сан-Франциско

29 ноября у вакцинированного путешественника, вернувшегося из Южной Африки 22 ноября, подтвердился новый вариант COVID-19 омикрон. Согласно заявлениям официальных лиц, они связались со всеми, кто имел тесный контакт с этим человеком, и у всех был отрицательный результат.

О новом варианте многое остается неизвестным, является ли он более заразным, чем предыдущие штаммы, вызывает ли у людей более серьезные заболевания и последствия.

В связи с появлением нового штамма CDC предпринимают шаги по ужесточению правил тестирования для путешественников из-за границы, включая требование о прохождении теста для всех путешественников в течение дня после посадки на рейс, направляющегося в США, независимо от статуса вакцинации. Кроме этого, рассматривается возможность обязательного тестирования после прибытия.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом уже заявил в среду на пресс-конференции, что новые ограничения маловероятны: “Вокруг этого варианта больше паники, чем информации. Удвоение того, что мы делаем, – это самый важный посыл. Мы можем избежать закрытия наших школ или предприятий. Никто из нас не хочет этого. Я не хочу этого видеть. И в данный момент я не вижу никаких признаков того, что это будет в нашем ближайшем будущем.”