Прошлой зимой наш штат пережил самый разрушительный период пандемии. За последнюю неделю декабря прошлого года более 21 000 жителей Калифорнии были госпитализированы с COVID-19, а в январе мы потеряли 18 518 матерей, отцов, сестер и братьев из-за этого смертельного вируса. Свет в конце туннеля казался недосягаемым.

Сегодня у нас есть инструменты, которые помогают защититься от очередного зимнего всплеска и избежать предотвратимых госпитализаций и смертей – это вакцины. Более 87% калифорнийцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а недавнее одобрение FDA вакцины Pfizer для детей в возрасте 5-11 лет меняет правила игры. Впервые целые семьи от маленьких детей до бабушек и дедушек могут получить защиту от COVID-19.

Как первый главный хирург Калифорнии, я стремлюсь сделать вакцинацию доступной каждому калифорнийцу, имеющему на нее право. Как мама четырех мальчиков, я уверена, что, сделав своим детям прививки, я делаю все, что в моих силах, чтобы обезопасить их, нашу семью и наше сообщество.

Число инфекций растет, в основном среди непривитых людей, которые в 9,5 раз чаще попадают в больницу и в 18,2 раза чаще умирают от COVID-19, чем полностью вакцинированные люди. Больше всего страдают цветные люди. Нам нужно, чтобы все калифорнийцы, отвечающие требованиям, прошли вакцинацию или завершили серию вакцинации и получили ревакцинацию, чтобы положить конец этой пандемии.

Как педиатр я знаю, насколько важна вакцинация для защиты детей от других предотвратимых болезней, таких как корь, эпидемический паротит и ветряная оспа. Вакцина COVID-19, которая имеет специальную дозировку для детей в возрасте 5-11 лет, предлагает важный уровень защиты от этого смертельного вируса.

Более 700 000 детей и подростков в Калифорнии инфицированы COVID-19. С июля прошлого года в нашем штате было госпитализировано более 6 500 детей, и с начала пандемии мы потеряли 37 молодых жизней. Дети могут страдать от “длительного COVID”, и вирус также может вызывать мультисистемный воспалительный синдром у детей (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C), при котором гиперактивная иммунная система атакует организм ребенка. Только в нашем штате было зарегистрировано 660 таких случаев, половина из которых была госпитализирована в отделения интенсивной терапии.

Вакцинация не только помогает предотвратить эти неприятные последствия, но также снижает распространение вируса среди наших близких – бабушек и дедушек – и других людей с более уязвимой иммунной системой.

И как лидер штата по обучению медработников выявлению и смягчению неблагоприятных детских переживаний (НДП) и детских травм, я знаю, что пандемия нанесла огромный урон нашей молодежи. Им пришлось иметь дело с социальной изоляцией, виртуальным посещением школы, а также с факторами семейного стресса, такими как потеря работы, отсутствие продовольственной или жилищной безопасности, инфекции COVID-19, госпитализации и даже смерть людей, которые им дороги. Вакцинация дает детям чувство безопасности, потому что они знают, что лучше защищены и также защищают других от заражения.

Очевидно, что у некоторых родителей все еще сохраняются проблемы. Я могу заверить их, что вакцина COVID-19 продемонстрировала свои безопасность и высокую эффективность в комплексных клинических испытаниях с участием более 4 500 детей в возрасте от 5 до 11 лет и соответствует тем же строгим стандартам безопасности и эффективности, что и все другие вакцины в США.

Фактически, вакцины COVID-19 прошли самый тщательный мониторинг безопасности в истории вакцинации США. Миллионы молодых людей в возрасте от 12 до 18 лет уже получили вакцину с незначительными побочными эффектами. Серьезные побочные эффекты возникают редко, а польза от вакцинации намного превышает риски. Ни в данных клинических испытаний, ни среди миллионов женщин, которые уже получили вакцину, нет никаких доказательств того, что вакцина вызывает бесплодие.

Напротив, вакцинация позволяет большей части населения нашего штата безопасно вернуться к любимым занятиям. Благодаря принятым мерам безопасности в сочетании с высоким уровнем вакцинации наши школы стали безопаснее. Вакцинация позволила детям 12-17 лет снова присоединиться к спортивным командам, драматическим клубам и другим мероприятиям, программам, которые обогащают их и помогают им вырасти здоровыми взрослыми.

Наши дети заслуживают таких же возможностей. Эти отважные малыши снова хотят полноценно участвовать в жизни. С приближением праздников и праздничных гуляний вакцина как никогда подоспела во время.

Защитите свою семью. Позвоните своему педиатру или в местную поликлинику, чтобы записаться на прием для вакцинации вашего ребенка. Вы также можете посетить MyTurn.ca.gov или позвонить по телефону 833-422-4255, чтобы найти ближайший к вам пункт вакцинации.