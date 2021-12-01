МИД РФ: Россию должны покинуть сотрудники посольства США

Требование распространяется на сотрудников посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

До конца года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее Вашингтон потребовал, чтобы из Соединенных Штатов до 30 января 2022 года уехали 27 российских дипломатических работников.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве свыше трех лет», – сказала Захарова.