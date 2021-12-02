Калифорнийский город объявил себя “конституционной республикой” в ответ на требование вакцинации

Калифорнийский город Оровилл объявил себя “конституционной республикой” в ответ на требование вакцинации от COVID-19.

В прошлом месяце члены совета 20-тысячного Оровилла, сельского города на севере Калифорнии, 2 ноября проголосовали и приняли резолюцию об объявлении себя “конституционной республикой” в знак протеста против распоряжений руководителей штата в связи с пандемии COVID-19.

Согласно резолюции, город освобождается от выполнения федеральных приказов и приказов штата, которые он считает “чрезмерными”, однако резолюция не преследует цель отделения Оровилла от Калифорнии или США.

Как утверждают специалисты, эта резолюция имеет символическое значение.