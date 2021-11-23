Калифорнийский университет не будет требовать прохождения вступительных тестов

Об этом в четверг заявили руководители Калифорнийского университета, The University of California, UC, это нововведение касается студентов, пытающихся поступить на бакалавриат.

Вступительные испытания SAT и ACT уже давно критикуются за расовые предубеждения и за то, что дают преимущество более обеспеченным студентам, семьи которых могут позволить себе подготовку к экзаменам.

Без вступительного тестирования у приемной комиссии будет больше работы. В первый сезон после того, как университет отказался от него, осенью 2021 года Калифорнийский университет получил более 200 000 заявок по сравнению с 172 000 в 2020 году. Комиссия теперь должна проводить всестороннюю проверку, в которой рассматриваются оценки, внеклассные занятия, социально-экономические факторы, в которых растут учащиеся, и другие критерии, не связанные с тестированием.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал, что университеты Калифорнии могут требовать прививку от COVID-19 от всех студентов.