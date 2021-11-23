Джо Байден: цены на бензин вскоре снизятся

Президент заявил, что продажа нефти из стратегических резервов Соединенных Штатов вскоре «изменит ситуацию», передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден во вторник заявил, что возглавляемая им администрация всеми доступными способами – как внутри страны, так и на международном уровне – борется с инфляцией и повышением цен на бензин, пообещав, что американцы уже в ближайшее время увидят снижение цен, сообщило агентство «Рейтер».

Президент официально объявил о крупнейшем, по его словам, высвобождении запасов стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов для увеличения внутренних поставок топлива в координации с другими странами. Белый дом также расследует возможные незаконные действия нефтяных и бензиновых компаний, которые, по словам президента, искусственно удерживают цены на топливо на высоком уровне.

«Я уже говорил вам, что мы собираемся принять меры для решения этих проблем. Именно это мы и делаем, – сказал Байден, выступая во вторник в Белом доме, – Это займет некоторое время, но вскоре вы увидите падение цен на бензин там, где вы заправляете бак [своего автомобиля], а в более долгосрочной перспективе мы уменьшим нашу зависимость от нефти по мере перехода на экологически чистую энергетику».

По словам главы государства, высвобождение стратегических запасов нефти «изменит ситуацию» для американцев, обеспокоенных ценами на топливо, пишет агентство «Франс-Пресс».

Администрация Байдена и Федеральная резервная система в начале этого года характеризовали резкий всплеск инфляции как временное явление, однако инфляционное давление на экономику продолжилось вплоть до осени.

Байден признал, что многие жители США пострадали от повышения цен, подчеркнув, что администрация в настоящий момент работает над устранением заторов в цепочках поставок, ускорением работы американским портов, а также договаривается с крупнейшими розничными сетями о том, чтобы полки магазинов были заполнены «всем, начиная с велосипедов и заканчивая коньками» в то время, когда страна готовится к череде зимних праздников.

Белый дом во вторник объявил о планах высвобождения миллионов баррелей нефти из стратегических резервов в координации с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и Великобританией, чтобы снизить цены после того, как производители, входящие в группу ОПЕК + проигнорировали призывы Вашингтона к увеличению добычи нефти.

Байден также заявил, что его администрация расследует действия крупнейших нефтепроизводителей, которые, по его словам, получали рекордную прибыль, не снижая потребительские цены.

«Если бы разница между оптовыми и розничными ценами на газ соответствовала средним показателям в прошлом, американцы прямо сейчас платили бы как минимум на 25 центов меньше за галлон, – сказал президент, – Вместо этого компании забирают разницу в качестве прибыли, а это недопустимо».