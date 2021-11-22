Христианский поэт-песенник, работавший на кровавый режим Лукашенко, или советское наследие Моргулиса

“Выйдя на улицу, только бы не встретить Моргулиса”

С.Довлатов

«Таинственный общественный деятель Лемкус… в Союзе был… профессиональным затейником. Организовывал массовые гуляния. Оглашая торжественные здравицы в ходе первомайских демонстраций. Писал юбилейные речи, кантаты, стихотворные инструкции для автолюбителей. Подрабатывал в качестве тамады на молодежных свадьбах. Сочинял цирковые репризы… В конечном счете Лемкусу пришлось эмигрировать. Месяца четыре он работал по специальности. Организовывал массовые поездки эмигрантов к Ниагарскому водопаду. Выступал тамадой на бармицвах… И тут его представили баптистам…

Так Лемкус стал религиозным деятелем. Возглавил загадочное трансмировое радио. Вел регулярную передачу «Как узреть Бога?», — писал Сергей Довлатов в повести «Иностранка».

С христианским и общественным деятелем Михаилом Моргулисом я был знаком с начала 2000-х, когда он совместно с пастором из Чикаго Марком Базалевым выступил организатором музыкального фестиваля “Мосты Любви”. Кроме творческой Моргулис также занимался общественной деятельностью – он являлся президентом организации “Духовная дипломатия”, заявленными целями которой было продвижение религиозной идеологии в мир светской политики и дипломатии. На базе этой организации Моргулис встречался с самыми разными политическими лидерами мира и брал у них интервью. Кроме того, с 2014 до 2018 года Михаил Моргулис был членом КСОРС США.

Большим удивлением для меня и многих жителей США, приехавших из Беларуси, стала новость о том, что М. Моргулис был назначен Почетным консулом Республики Беларусь в США. То, что консулом стал человек, не являющийся беларусом (Моргулис родился в Украине) – это еще простительно, но то, что христианский поэт и общественный деятель добровольно представляет и продвигает интересы диктаторского режима в Америке – это было в некотором роде шоком для многих.

В интернете мы находим массу видео-материала, подтверждающего, что Моргулис прямо и косвенно работал на расширение идей “русского мира” и поддерживал авторитарные режимы на Западе. В частности, взять хотя бы его участие в форуме МИДа РФ по распространению пропаганды Кремля в США, где американец украинского происхождения консультирует российских чиновников на предмет “окучивания” американцев в смысле пропаганды.

“Соотечественники помогут России в США” – под таким названием вышла телепередача на телеканале “Дождь”, в которой демонстрируется заседание чиновников МИДа РФ с американцами, пастором Марком Базалевым и Михаилом Моргулисом.

Задача российских соотечественников, это глобально важно, что я сейчас говорю, не только, чтобы услаждать нашу жизнь… танцевальными ансамблями, а для того, чтобы влиять на американское общество,” – говорит Моргулис в ходе брейнсторма.

По мнению одной из участниц форума, главного советника Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Татьяны Смирновой, мероприятия, посвященные “гармошкам-матрешкам” “важны не для нас, чиновников в Москве, а для той небольшой группки людей, оказавшихся в чуждой для них среде, и, может быть, эти коллективы будут смягчать тяжёлую участь иммигрантов, в какой-то мере…”. Стоит отметить, что Смирнова была награждена президентом России В.Путиным медалью Ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с формулировкой “За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу”.

“Есть оружие массового поражения, а есть снайперская винтовка, – говорит Марк Базалев. – И вот снайперский выстрел в виде балалайки определенно важен, но без оружия массового поражения это далеко не уведет”.

В радиоинтервью прокремлевскому каналу “Спутник”, Могрулис убеждает своего собеседника в том, что «может организовать русскую общину проголосовать за Трампа».

В своем интервью с А. Лукашенко, представителем которого Моргулис являлся с 2015 года, американец подобострастно поддакивает диктатору, обходя все острые углы и даже не намекая на преступления, совершенные режимом Лукашенко против своих граждан: политических оппонентов, христианских и гражданских активистов, простых граждан и т.д. В своем предсмертном письме он почему-то (я бы это убрала, на смысл не влияет) не просит у беларусов прощения за то, что сотрудничал с кровавым режимом Лукашенко.

Мировые лидеры о Моргулисе:

“Миша, когда, благодаря таким, как ты, Россия станет христианской страной, мы полетим с тобой проповедовать на Луну.” – Астронавт Джим Ирвин, из радиоинтервью

“Не забыть не поздороваться с Моргулисом,” — говаривал Довлатов, вспоминают друзья писателя.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com