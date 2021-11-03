Агенты влияния Кремля в славянских церквях Америки

Борис Перчаткин: Тайные ученики КГБ в религиозной иммиграции

Существуют ли агенты российской разведки в славянских протестантских церквях США? История гонений на протестантов и евреев в СССР со стороны КГБ. Исповедь как инструмент манипуляции прихожан. Агенты влияния в церкви. Задачи управления ‘М’. “Иммиграция – не цель, а метод борьбы”.

“Не можешь победить – возглавь”. Тайные ученики спецслужб: как КГБ “забрасывал” завербованных пасторов в США.

Лидер ВСЕХБ: “Христос был теоретик, а Ленин – практик”. Разрушение морали религиозной эмиграции. Потерянное поколение. Покупка билета на “Титаник”.

Рождественская телеграмма президенту США Дж. Картеру. Арест Перчаткина. Обращение верующих к Брежневу. Бездействие пятидесятников во время гонений на активистов.

Пасторы-самозванцы: почему руководящие посты в церкви занимают негодяи и мошенники?. “Вы взрастили духовных диктаторов”. Колбасная религиозная иммиграция. Методы спецслужб в борьбе с верующими, в том числе среди американских верующих. Травля, агрессия, газлайтинг со стороны корпоративной церкви. “Эта церковь никогда не была гонимой!”