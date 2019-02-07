Два года назад разразился один из самых громких скандалов, связанных с президентом США Дональдом Трампом: американское интернет-издание BuzzFeed опубликовало «досье», в котором якобы подтверждались связи Трампа с российскими спецслужбами. Одним из источников информации для этого досье, по мнению журналистов, стал бизнесмен и политолог белорусского происхождения Сергей Миллиан. Об этом пишет сегодня The Washington Post.



Недавно в редакцию Washington Post попал фрагмент переписки Миллиана с известным писателем и теологом советского происхождения Михаилом Моргулисом, который был сторонником Трампа на выборах. В сообщении, датированном июлем 2016 года, Миллиан предлагал Моргулису помощь в налаживании связей с избирательной кампанией Трампа.

«Если вы хотите передать им какую-либо информацию, я могу это сделать, и если они заинтересуются, то я попрошу их встретиться с вами», – писал Миллиан.

«Мы можем организовать русскую общину проголосовать за Трампа, – ответил Моргулис. – Если вас интересует возможность получить 5 миллионов человек, я готов участвовать в этой кампании вместе с вами».

Переписка была передана журналистам анонимным источником, отказавшимся сообщить о том, как она была получена, подчеркивает автор статьи Розелинд Хелдерман. Моргулис подтвердил аутентичность переписки, сказав, что она скорее всего была украдена.

Однако Михаил Моргулис, по его собственным словам, сомневался в том, что у Миллиана было какое-то влияние на кампанию Трампа.

«Его политический вес был слишком незначителен, – писал Моргулис. – У Сергея была одна черта характера: он любил выставлять себя более важной персоной, чем на самом деле».

Согласно Википедии, Михаил Моргулис является основателем и президентом организаций «Христианский Мост» (Christian Bridges International) и «Духовная Дипломатия». Он получил некоторую известность в США, когда в 1991 году, будучи приглашён в составе американской делегации в СССР, публично молился в Кремле и штаб-квартире КГБ. Моргулис является также почетным консулом РБ в Америке и имеет плотные контакты с представителями российского посольства в США.

В эксклюзивном интервью информагентству “Спутник” за 2017 г. Моргулис заявил, что посетил десяток городов Флориды, где активно агитировал американских граждан голосовать за Трампа.

“Я лично посетил 11 городов Флориды, в которых я говорил, что если вы хотите, чтобы наш президент был гомосексуалист, а секретарь Госдепартамент – лесбиянка, то голосуйте за Хиллари”.

Сергей Миллиан указывается как основатель Русско-Американской коммерческой палаты в Атланте, что давало ему возможность наводить мосты с представителями бизнес-сообщества и политической элитой как в США, так и в России.