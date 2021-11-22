В калифорнийских школах хотят улучшить доступность к гендерно-нейтральным туалетам

В минувшую пятницу Тони Термонд (Tony Thurmond), суперинтендант школ штата, объявил о формировании комитета, который разработает рекомендации по расширению доступности гендерно-нейтральных туалетов в школах Калифорнии.

В комитет будут входить школьный персонал, учащиеся и партнеры, такие как Equality California.

По словам суперинтенданта, его «вдохновили ученики, которые выступали по этому вопросу”.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что калифорнийские магазины обязали обустраивать гендерно-нейтральные отделы.