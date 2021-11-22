Хозяину дома грозит штраф за раннее украшение дома рождественскими гирляндами

В республиканской Флориде хозяину дома грозит штраф от Ассоциации собственников жилья (HOA) за слишком раннее украшение дома рождественскими гирляндами.

Майкл Моффа из Флориды нанял компанию, чтобы 6 ноября повесить рождественские гирлянды возле своего дома. Теперь ему грозит штраф в размере $100 в день, максимальная сумма штрафа – до $1000 долларов за нарушение договора с HOA.

Как сообщает Fox5, Моффа заявил, что узнал, что это было нарушением, после того, как семья получила письмо от HOA, в котором говорилось, что они нарушили правила, согласно которым украшения нельзя вешать до Дня Благодарения.

Как вариант выхода из ситуации, семья семья предложила выключить свет до Дня Благодарения, но HOA не приняла их предложение.