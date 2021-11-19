Присяжные оправдали Кайла Риттенхауса, обвиняемого в двойном убийстве

Суд присяжных в штате Висконсин признал невиновным по всем пунктам 18-летнего Кайла Риттенхауса. Его обвиняли в умышленном убийстве двух человек и еще четырех преступлениях во время беспорядков в городе Кеноша в августе 2020 года.

Риттенхаус в суде настаивал, что действовал в целях самозащиты. В момент совершения преступления, в котором его обвиняли, ему было 17 лет. Давая в суде показания о событиях 25 августа прошлого года, он заплакал.

Прокурор требовал признать действия Риттенхауса умышленными. Присяжные принимали решение по делу почти четыре дня, заседая ежедневно с 9:00 до 16:00, начиная с 16 ноября. Как уточняют эксперты-юристы в эфире CNN, обжаловать решение жюри из 12 заседателей прокуратура не сможет – то есть Риттенхаус полностью оправдан.

Протесты в Кеноше, штат Висконсин, начались под лозунгом Black Lives Matter из-за того, что полицейский при задержании тяжело ранил афроамериканца Джейкоба Блейка, выстрелив ему в спину несколько раз. Во время ночных беспорядков вооруженный Риттенхауз приехал в Кеношу из городка в Иллинойсе в 30 километрах от этих мест: как он объяснял, чтобы защитить жителей этого города и их собственность. Он застрелил невооруженного Джозефа Розенбаума, который пытался отобрать у Риттенхауса винтовку после того, как услышал выстрелы (по словам свидетелей, их произвел кто-то другой). Другой человек, застреленный Риттенхаусом, – Энтони Хубер.

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