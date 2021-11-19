Школы региона Сакраменто просят губернатора освобождения от обязательной вакцинации

Представители образования округов Плэйсер, Эльдорадо и Юба направили письма губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, Департаменту здравоохранения Калифорнии, законодателям и другим официальным лицам штата, в которых призывают сохранить для учащихся освобождение от обязательной вакцинации от COVID-19, которая вступит в силу в середине 2022 года, по религиозным и личным убеждениям.

В письме официальных лиц округа Юба содержится три просьбы: чтобы руководители штата «четко информировали» общественность о том, что мандаты исходят от лиц, принимающих решения на уровне штата; чтобы штат определил критерии для отмены ношения масок в кампусах K-12; и что штат «сохраняет медицинские, религиозные и личные льготы в отношении требования вакцинации COVID-19».

В письме директора школ округа Эль-Дорадо Эд Манансала кроме подобных трех просьб есть четвертая – о том, что должностным лицам здравоохранения округа «должны быть предоставлены полномочия для корректировки всех руководящих указаний и предписаний CDPH с учетом местных условий».

Округ Плэйсер в своем письме потребовал, чтобы школьные округа имели возможность принимать тестирование на COVID-19 «вместо обязательной вакцинации персонала и школьных работников».

От округа El Dorado письмо подписано Эдом Манансалой и суперинтендантами 14 общественных округов K-12. Письмо от округа Плэйсер подписано суперинтендантом Гейл Гарболино-Мохика вместе с суперинтендантами 15 округов. Письмо округа Юба подписано начальником окружных школ Франсиско Ревелесом и суперинтендантами округов Камптонвилл Юнион, Мэрисвилл Джойнт Юнифайд, Начальной школой Плумас-Лейк, средней школой Уитленд-Юнион и начальной школой Уитленд.

Письма последовали после введения Гэвином Ньюсомом требования об обязательной вакцинации учащихся и учителей после того, как вакцина от коронавируса будет полностью одобрена FDA.